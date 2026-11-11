Exercițiul, coordonat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, a presupus că într-una dintre galerii a avut loc un grav accident, iar mașinile implicate ar fi luat foc. Potrivit scenariului, 11 victime au avut nevoie de ajutor. Exercițiul de amploare a început cu un apel la 112.

Participant la exercițiu: „Accident rutier tunel Momaia. Sunt implicate două autoturisme, un microbuz cu aproximativ opt persoane și un autoturism cu trei persoane.”

Primii au ajuns la fața locului pompierii, care au evaluat situația și au început să scoată victimele din mașini. Senzorii de fum din tunel s-au activat imediat, iar turbinele puternice de aerisire au pornit rapid.

Colonel Alin Dincă, prim-adjunct ISU Argeș: „Intervenția a decurs, în mare măsură, foarte bine, aș putea spune, timpii au fost destul de acceptabili, sistemele de siguranță ale tunelului au intrat în funcțiune și au protejat salvatorii”.

Dragoș Predescu, prefectul județului Argeș: „La finalul acestui exercițiu se întocmește un raport cu eventuale deficiențe identificate, tocmai pentru a încerca remedierea lor sau pentru a le remedia imediat”.

Pentru ca tunelul să fie dat în folosință, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere trebuie să angajeze personal de supraveghere și întreținere.

Cristi Tudor, șef comunicare al DRDP Craiova: „Cel mai important angajat al nostru este cel care monitorizează tunelul. După care urmează colegii noștri care sunt la partea de mentenanță, care verifică, în permanență, funcționarea tuturor sistemelor de securitate și siguranță”.

Ministrul Transporturilor, Ovidiu Popa, a explicat că nu poate oferi un termen pentru angajarea personalului necesar.