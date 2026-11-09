Europa va avea cea mai lungă șosea pe sub mare din lume. Unde se construiește tunelul de 27 de kilometri

Stiri externe
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Norvegia construiește cel mai lung și mai adânc tunel rutier submarin din lume. Lucrările începute în 2018 și reluate în 2021, ar urma să fie finalizate în 2033.

autor
Ines Paris

Proiectul are ca scop reducerea timpului de călătorie între orașe și va face parte dintr-o autostradă fără traversări cu feribotul, de-a lungul coastei de vest a țării.

Tunelul, cu o lungime de 27 de kilometri, se numește Rogfast, prescurtare de la „Rogaland fastforbindelse”, denumire care face referire la regiunea în care se construiește și la termenul norvegian pentru „legătură fixă”, potrivit CNN.

În punctul său cel mai adânc, tunelul va ajunge la 392 de metri sub nivelul mării.

Lucrările de construcție au început în ianuarie 2018, însă au fost suspendate la sfârșitul anului 2019, din cauza depășirilor de costuri estimate, care au dus la anularea contractelor existente și la restructurarea proiectului.

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Lucrările au fost reluate la sfârșitul anului 2021, iar finalizarea tunelului este prevăzută acum pentru 2033. Costul estimat este de aproximativ 25 de miliarde de coroane norvegiene (circa 2,4 miliarde de dolari).

Tunelul Rogfast va reduce timpul de deplasare dintre orașe cu aproximativ 40 de minute

„Tunelul va asigura o legătură mai rapidă și mai eficientă între regiunile Stavanger și Haugesund”, a declarat Anne Brit Moen, manager de proiect la Skanska, compania care construiește secțiunea nordică a tunelului, lungă de 9 kilometri și cea mai adâncă a proiectului.

Prin înlocuirea feriboturilor, Rogfast va reduce cu aproximativ 40 de minute timpul de călătorie dintre Bergen și Stavanger, facilitând totodată naveta zilnică.

Tunelul va avea două galerii separate, fiecare cu câte două benzi de circulație.

La 260 de metri adâncime, un sistem neobișnuit de două sensuri giratorii va asigura legătura cu un tunel secundar către insula Kvitsøy, cea mai mică municipalitate din Norvegia.

Măsurători de înaltă precizie

Pentru a economisi timp, tunelul Rogfast este construit simultan din ambele capete, cele două echipe urmând să se întâlnească la mijloc cu o abatere de maximum 5 centimetri.

Precizia este asigurată cu ajutorul tehnologiei laser: un scanner colectează două milioane de puncte de date pe secundă, creând o „dublură digitală” a tunelului, care este comparată cu planurile proiectului.

Această marjă de eroare, una dintre cele mai stricte din lume, ajută la reducerea costurilor, a risipei de materiale și a emisiilor, evitând lucrările suplimentare.

Un proiect cu provocări tehnice majore

Rogfast face parte din proiectul de modernizare a drumului E39, lung de 1.100 de kilometri, care va elimina cele șapte traversări cu feribotul și va reduce la jumătate timpul de călătorie.

Printre principalele provocări se numără infiltrațiile de apă sărată, etanșarea rocii și asigurarea ventilației și siguranței în tunel.

Proiectul va îmbunătăți transportul și accesul la locuri de muncă pentru comunitățile locale.

Spre deosebire de tunelurile Seikan și al Canalului Mânecii, Rogfast va coborî până la 392 de metri sub nivelul mării, devenind cel mai adânc tunel rutier submarin din lume.

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Sursa: CNN

Etichete: tunel, Norvegia,

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