Europa va avea cea mai lungă șosea pe sub mare din lume. Unde se construiește tunelul de 27 de kilometri

Proiectul are ca scop reducerea timpului de călătorie între orașe și va face parte dintr-o autostradă fără traversări cu feribotul, de-a lungul coastei de vest a țării.

Tunelul, cu o lungime de 27 de kilometri, se numește Rogfast, prescurtare de la „Rogaland fastforbindelse”, denumire care face referire la regiunea în care se construiește și la termenul norvegian pentru „legătură fixă”, potrivit CNN.

În punctul său cel mai adânc, tunelul va ajunge la 392 de metri sub nivelul mării.

Lucrările de construcție au început în ianuarie 2018, însă au fost suspendate la sfârșitul anului 2019, din cauza depășirilor de costuri estimate, care au dus la anularea contractelor existente și la restructurarea proiectului.

Lucrările au fost reluate la sfârșitul anului 2021, iar finalizarea tunelului este prevăzută acum pentru 2033. Costul estimat este de aproximativ 25 de miliarde de coroane norvegiene (circa 2,4 miliarde de dolari).

Tunelul Rogfast va reduce timpul de deplasare dintre orașe cu aproximativ 40 de minute

„Tunelul va asigura o legătură mai rapidă și mai eficientă între regiunile Stavanger și Haugesund”, a declarat Anne Brit Moen, manager de proiect la Skanska, compania care construiește secțiunea nordică a tunelului, lungă de 9 kilometri și cea mai adâncă a proiectului.

Prin înlocuirea feriboturilor, Rogfast va reduce cu aproximativ 40 de minute timpul de călătorie dintre Bergen și Stavanger, facilitând totodată naveta zilnică.

Tunelul va avea două galerii separate, fiecare cu câte două benzi de circulație.

La 260 de metri adâncime, un sistem neobișnuit de două sensuri giratorii va asigura legătura cu un tunel secundar către insula Kvitsøy, cea mai mică municipalitate din Norvegia.