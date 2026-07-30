Milioane de oameni le folosesc pentru satisfacția psihologică oferită de procesul de alegere și comandă, explică specialiștii. Dar, chiar dacă la prima vedere pot părea o distracție nevinovată, aceste aplicații pot avea și efecte nedorite.

Utilizatorii știu de la început că mâncarea sau hainele comandate nu vor ajunge niciodată. Totul se reduce la obținerea unei doze de dopamină, fără ca bugetul personal să aibă de suferit, deoarece majoritatea acestor aplicații sunt gratuite.

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