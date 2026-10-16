Din fericire, copilul a reușit să fugă într-o curte și a scăpat nevătămat. Între timp, autoritățile caută animalul.

Incidentul s-a petrecut joi dimineață, puțin înainte de ora 8, în localitatea Zălan, din comuna Bodoc, județul Covasna. Femeia își ducea copilul la școală când a fost atacată de urs.

Ar fi fost surprinsă din spate de animal, care a atacat-o și i-a provocat răni la nivelul brațelor și al șoldului. Copilul, pe care îl ținea de mână, a reușit să fugă într-o curte din apropiere. Băiețelul de 7 ani a scăpat nevătămat.

Ar fi vorba despre un urs de 3-4 ani

Autoritățile au început căutările pentru identificarea și localizarea ursului. Până acum animalul nu a fost găsit. Primele date arată că ar fi vorba despre un urs de aproximativ 3-4 ani.

Localnicii sunt sfătuiți să fie precauți și să anunțe imediat autoritățile dacă observă animalul în apropierea locuințelor.

Incidentul a provocat îngrijorare în rândul oamenilor mai ales că atacul s-a produs dimineața, într-un moment în care mulți dintre ei pleacă de acasă pentru a ajunge la serviciu sau pentru a-și duce copiii la școală.