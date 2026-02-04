Consumul real este înregistrat cu ajutorul contorului de energie termică de la subsolul blocurilor, a precizat PMB, într-o postare pe Facebook.

"Plătim apa caldă şi căldura doar atunci când sunt livrate la parametrii normali! Altfel, agentul termic nu e tarifat la nivel maxim. Apa, caloriferele sunt călâi sau reci - se plăteşte în consecinţă! Este posibil acest lucru! La subsolul blocurilor există un contor", a explicat municipalitatea.

Unde se înregistrează consumul real al apei calde la bloc

Conform acesteia, contorul de energie termică de la subsolul blocurilor înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Astfel, se plăteşte în funcţie de temperatura apei.

"În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (şi când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal). Apa 'călduţă' e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se foloseşte o cantitate mai mică de Gcal. Nu se facturează estimativ şi nu se plăteşte în avans", a menţionat PMB.

Întreţinerea afişată la vizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece menajeră, energia electrică pentru scara blocului sau curăţenia, au adăugat reprezentanţii administraţiei locale.

"Nu avem apă caldă, dar întreţinerea e tot mare. De ce? Întreţinerea afişată la vizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece menajeră, energia electrică pentru scara blocului, curăţenia, salarii administraţia blocului etc. (...) Factura are un termen de scadenţă de 15 zile de la data emiterii. Există o perioadă de graţie de încă 30 de zile, peste termenul de scadenţă. Dacă factura este achitată în maximum 45 de zile de la emitere, nu se aplică penalităţi", a transmis municipalitatea.

Conform aplicaţiei Termo Alert, sistemul funcţionează normal la 95% din imobile. Furnizarea căldurii sau a apei calde este deficitară la 2,9% imobile (264 din totalul de 9.215). Apa caldă sau căldura sunt oprite la 469 imobile (5,1% din sistem).

PSD Bucureşti a transmis duminică, printr-un comunicat de presă, că liderul organizaţiei, Daniel Băluţă, primar al Sectorului 4, propune implementarea, în condiţii de urgenţă, a unei "soluţii ferme" care să protejeze bucureştenii aflaţi în situaţia de a plăti "sume uriaşe" către producătorii şi furnizorii de energie termică, deşi fie acest serviciu este întrerupt cu săptămânile, fie este livrat sub parametrii necesari pentru a fi folosit în condiţii de normalitate.

Petiție pentru neplata facturilor către Termoenergetica

În ianuarie, o petiţie adresată primarului general al Capitalei şi prefectului Bucureştiului, prin care se solicită suspendarea plăţii facturilor către Termoenergetica în condiţiile în care bucureştenii nu beneficiază de apă caldă şi căldură, a strâns mii de semnături, potrivit Agerpres.

"Asociaţiile de Proprietari din Bucureşti NU vor plăti la Termoenergetica începând cu Ianuarie 2026. (...) Joaca cu turbina de la CET Sud s-a prelungit de 3 săptămâni. Ajunge. Bucureştenii NU vor să plătească începând cu Ianuarie 2026 factura ta. Bătaia de joc trebuie să înceteze. Termoenergetica facturează fără temei apa caldă (care e rece) şi agent termic care e tot termic rece. (...) Prin neplata facturii Termoenergetica din partea Asociaţiilor de Proprietari de pe raza Bucureştiului spunem că Bătaia de Joc se opreşte în Ianuarie 2026", se arată în textul petiţiei publicate pe platforma declic.ro.

Pe aceeaşi platformă a fost lansată şi o a doua petiţie, adresată Primăriei Municipiului Bucureşti, companiei Termoenergetica şi CET Sud (ELCEN), care a adunat peste 3.100 de semnături. "Câteva mii de locatari din Bucureşti stau de luni întregi fără apă caldă şi căldură în parametri normali. Caloriferele sunt reci sau călâi, iar la robinet curge apă rece sau doar călâie. Plătim apă caldă, dar curge rece. Lăsăm robinetul să meargă cu speranţa că se încălzeşte, în timp ce facturile continuă să vină. Nu mai vrem explicaţii, vrem soluţii. Autorităţile se contrazic între ele: primarul invocă "mizeriile din ţevi", dar Termoenergetica spune că filtrele se curăţă periodic tocmai pentru a elimina impurităţile din apă", se precizează în document.

Semnatarii solicită Primăriei Capitalei şi companiei Termoenergetica să comunice transparent cauzele reale ale defecţiunilor şi termenele concrete de remediere, să publice zilnic situaţia blocurilor afectate, să adopte măsuri clare pentru restabilirea furnizării de apă caldă şi căldură şi să acorde compensaţii locatarilor care plătesc servicii de care nu beneficiază.