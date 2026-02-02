În zori, zăpada troienită de pe principalele bulevarde a îngreunat circulaţia, în timp ce pietonii au dat teste de echilibru, pe trotuare. 26 de şoferi au rămas fără permis, pentru că au încercat cascadorii periculoase.

În Capitală, frigul pătrunzător s-a instalat încă de după-amiază, iar pe seară a început să ningă viscolit.

Pentru sărmanii fără adăpost au fost ore îngrozitoare. Peste unul dintre ei se aşezase deja zăpadă când a fost găsit de oamenii primăriei.

La prima oră, pe unele bulevarde șoferii au înaintat cu greu. Asta deși, susţin reprezentanţii primăriilor de sector, după miezul nopţii aproape 300 de utilaje au acționat permanent.

Șoferi: „Aici era prăpăd. La 7.30 nu se putea urca dealul ăsta, la Unirii pe Coposu. Mi s-a dat clientul jos din mașină și a luat metroul că nu se putea circula.” (...)

„Cum e aici în fața mea, așa a fost de dimineață, ora 7, așa era. Deci la Romană, sensul giratoriu era varză, peste tot mai ales străduțele astea adiacente.” (...)

„Nu peste tot au curățat cum trebuie, străzile adiacente sunt mai puțin curățate.”

Bogdan Cotigă, purtător de cuvânt Primăria Sectorului 3 București: „Oamenii au început de dimineață, mă refer la personalul care era destinat să deszăpezească trotuarele. Mai avem probleme pe străzile secundare încă.”

În Sectorul 1 a fost nevoie de suplimentarea numărului de utilaje.

Au fost şi șoferi teribilişti care şi-au testat maşinile în condiţii de iarnă. Pe 26 dintre ei i-au văzut poliţiştii şi i-au lăsat fără permis 30 de zile.

Corespondent PRO TV: „Pe trotuare, zăpada proaspăt așezată a fost pentru unii un motiv de bucurie, pentru alții un motiv în plus de prudență. În locurile unde neaua căzută a fost bătătorită de trecătorii matinali, să ajungi la destinație a fost un adevărat exerciţiu de echilibristică, mai ales dacă și încălțămintea a fost nepotrivită.”

Reporter: De ce ești în adidași?

Trecător: „De ce... nu mă așteptam să fie chiar așa rău, ce-i drept.”

Reporter: Ai alunecat, ai apucat?

Pieton: „Daa, de două-trei ori. Și cum mașina... a rămas acasă, de aia mă duc pe jos la birou.”

La aeroport, echipajele de la întreţinere au intervenit permanent, astfel încât avioanele să poată ateriza și decola în siguranţă.