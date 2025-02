Antreprenorii români se află în fața unei oportunități globale. „Inteligența Artificială nivelează terenul de joc”

Pentru asta, companiile din România trebuie însă să privească dincolo de granițele țării pentru a avea succes, și să se extindă pe piața europeană și în SUA, spune Ken Morse, expert internațional în antreprenoriat și inovare.

Morse, co-fondator al mai multor companii high-tech de succes, a fost, timp de cinci ani, consilierul pe probleme de inovație și antreprenoriat al președintelui Barack Obama. Aflat în România, el a acordat un interviu acordat corespondentului ProTV, Ștefana Todică

Potrivit lui Morse, antreprenorii români au un avantaj major în fața competitorilor, și anume talentul tehnologic, în special în domeniul software.

"Jocul se schimbă în întreaga lume. Singurul lucru constant este că ritmul schimbării crește constant. Inteligența Artificială nivelează terenul de joc și îi ajută pe antreprenorii români din topul tehnologiei să se globalizeze mai repede", spune el.

Un sfat pentru tinerii antreprenori români

Ken Morse spune ca a întâlnit în România companii foarte competitive, formate de echipe tinere, în care media de vârstă este de 30 de ani. Totuși, el îi sfătuiește pe tineri să nu se arunce în afaceri înainte de a câștiga experiență, lucrând într-o companie aflată deja pe piață.

“Nu i-aș încuraja pe studenți să-și înființeze o companie imediat după terminarea școlii. În universități vă învățăm cum să gândiți, dar nu vă învățăm cum se fac, de fapt, lucrurile. Companiile sunt cele care te învață asta", spune el.

Morse atrage atenția că un alt aspect crucial pentru succesul antreprenorilor este stabilitatea mediului economic și politic. Investițiile străine și accesul la piețele globale sunt factori decisivi pentru creșterea startup-urilor românești.

"România concurează cu Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia. Unul dintre factorii importanți pentru investițiile străine este predictibilitatea. Și vor ca guvernul să fie curat. (...) Trebuie să ai un guvern care să se miște repede și să fie receptiv."

“Companiile românești trebuie să privească spre piața europeană și spre SUA”

Pentru startup-urile românești, succesul nu va veni însă de pe piața internă, consideră Morse, care atrage atenția că expansiunea către piețele din Europa și America de Nord este esențială.

"Orice echipă din România cu experiență în afaceri va ști că succesul nu va veni de pe piața românească, ci din Europa și America de Nord. Și cu cât ies mai repede (din țară) și intră pe aceste piețe, cu atât mai bine.", spune el.

Cine este Ken Morse

Ken Morse este un antreprenor în serie și un veteran al vânzărilor la nivel global. Timp de cinci ani, a fost consilier al președintelui Barack Obama, în National Council on Innovation and Entrepreneurship (NACIE), unde a contribuit la inițiative precum „Startup America” și „JOBS Act”.

În plus, timp de 13 ani a fost Director General Fondator al MIT Entrepreneurship Center, acum cunoscut sub numele de The Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship (1996 – 2009).

Morse a co-fondat mai multe companii high-tech de succes, printre care un business de biotehnologie și o companie de sisteme expert, bazate pe AI.

Morse se află în România la inițiativa BCR, pentru a susține un masterclass de business dedicat strategiilor de vânzări globale pentru companiile din țara noastră.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: