Deocamdată există doar denumirea de „curier”, dar inspectorii spun că ar trebui să fie diferențiate, cu norme speciale pentru cei care livrează mâncare.

ANPC a anunțat că dorește recunoașterea distinctă a acestei ocupații, având în vedere responsabilitatea livratorilor de a transporta și livra produse alimentare, de la alimente la mâncare deja preparată.

Spre deosebire de ocupația de „curier”, ocupația de „livrator de hrană” este diferită și ar fi necesare: cursuri de igienă alimentară, iar livratorii ar trebui învățați cum să nu contamineze produsele și cum să le transporte într-un spațiu sigur și curat.

Nu de puține ori am văzut în trafic curieri cu ghiozdanul murdar și ne-am întrebat dacă condițiile de transport sunt optime și dacă nu cumva mâncarea comandată de noi a fost contaminată.

ANPC a transmis că este în discuții și speră să poată introduce ocupația de livrator de hrană în nomenclator.