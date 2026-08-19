Controale pe litoral. ANPC a dat amenzi de șapte milioane de lei. Ce nereguli au fost găsite

Au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 320.000 de lei şi a fost suspendată temporar activitatea a 48 de operatori economici, până la remedierea deficienţelor.
Controalele făcute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în cadrul ANPC Estival 2026 s-au desfăşurat în perioada 6 iulie - 16 august.
„Şi în acest sezon estival au fost identificate neconformităţi cu caracter recurent. Chiar dacă aceste neconformităţi au fost constatate cu o frecvenţă mai redusă comparativ cu perioadele anterioare, diminuarea incidenţei lor nu elimină riscurile potenţiale la care consumatorii ar fi putut fi expuşi în lipsa intervenţiilor şi măsurilor de control întreprinse de cei 60 de comisari care au asigurat, în serii succesive, prezenţa în cadrul A.N.P.C. Estival 2026”, au transmis, miercuri, reprezentanţii ANPC.
În cadrul campaniei, au fost făcute 1.140 de controale în staţiunile de pe întreg litoralul românesc.
În urma neregulilor constatate, au fost date 1.287 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ şapte milioane de lei.
De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 320.000 de lei, iar pentru 48 de operatori economici a fost luată măsura opririi temporare a serviciilor până la remedierea deficienţelor.
Neregulile găsite
Principalele abateri au fost prestarea serviciilor în spaţii neautorizate, comercializarea sau folosirea unor materii prime şi produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare, nerespectarea condiţiilor şi a temperaturilor de depozitare pentru produsele perisabile: sosuri, carne, preparate din carne şi ciorbe, comercializarea unor produse alimentare cu modificări organoleptice, comercializarea unor produse alimentare cu data-limită de consum depăşită; desprinderea şi prăbuşirea unor elemente ale plafonului în spaţiile destinate consumatorilor, utilizarea echipamentelor şi ustensilelor cu grad ridicat de uzură şi depuneri grosiere de gheaţă, rugină şi impurităţi, întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar.
Alte nereguli constatate au fost diferenţe între preţul afişat pe eticheta de raft şi cel înscris pe bonul fiscal, respectiv cel menţionat în meniu, întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor, evidenţiată prin degradări structurale şi componente metalice deteriorate, întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement, constatată prin lipsa unor părţi componente, existenţa unor elemente de siguranţă insuficiente sau deteriorate, precum şi degradarea zonelor de alunecare şi prezenţa unor elemente metalice, care pot prezenta risc de accidentare pentru utilizatori, comercializarea unor jucării fără marcajul CE, marcaj care dovedeşte conformitatea produsului cu normele de siguranţă UE, nerespectarea măsurilor specifice referitoare la activităţile de operare a plajelor turistice
Sursa:
News.ro
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