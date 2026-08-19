Femeia are 59 de ani, este din Oradea și este pensionată medical. Ea a câștigat marele premiu la tragerea Loto 6/49 din 13 august, după ce a intrat întâmplător într-o agenție și a decis să joace câteva numere alese la nimereală.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”, a mărturisit câștigătoarea.

Femeia nu a dorit să își facă publică identitatea. Potrivit Loteriei Române, aceasta a ridicat în cursul zilei de 19 august suma câștigată la extragerea din 13 august.

Premiul de 52.839.623,04 lei este cel mai mare câștig acordat vreodată la Loto 6/49. Câștigătoarea a povestit că nu a avut un plan anume atunci când a completat biletul și că numerele au fost alese „la nimereală”.

Numerele câștigătoare de joi, 13 august

Loto 6/49: 45, 12, 13, 44, 36, 37

Noroc: 5 3 1 2 5 1 4

Joker: 31, 25, 18, 30, 23 + 19

Noroc Plus: 3 4 9 8 7 3

Loto 5/40: 37, 1, 28, 29, 33, 24

Super Noroc: 4 7 6 7 8 3

Plata câștigurilor la Loto

Pentru sistemele de joc Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker, Noroc Plus și Pronosport:

● pentru biletele de joc achiziționate prin platforma bilete.loto.ro (Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker, Noroc Plus) plata câștigurilor în valoare de până în 100 lei inclusiv se face direct în contul bancar.

● pentru biletele de joc achiziționate prin platforma amparcat.loto.ro (Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker, Noroc Plus) plata câștigurilor în valoare de până în 100 lei inclusiv se face direct în contul bancar.

● câștigurile a căror valoare unitară brută nu depășește 5.000,00 lei inclusiv se achită în orice agenție loto proprie sau mandatară, cu excepția agențiilor mandatare pentru care, conform clauzelor contractuale, se prevede altfel (rețelele de vânzare Carrefour, Lagardere Travel Retail, TABAC XPRESS și OMV nu achită câștiguri);

● câștigurile a căror valoare unitară brută este cuprinsă între 5.000,01 lei și 20.000,00 lei inclusiv, se achită la casieriile plătitoare reședință de județ/ agențiile asimilate acestora;

● câștigurile a căror valoare unitară brută este cuprinsă între 20.000,01 lei și 30.000,00 lei inclusiv, se achită la sediile punctelor de lucru județene;

● câștigurile a căror valoare unitară brută este de peste 30.000,01 lei, se achită la Aparatul Central al CNLR-SA;

● solicitarea de către participanții la joc a plății câștigurilor se va face în termen de 90 de zile începând cu data tragerii respective. După expirarea termenului de 90 de zile, participantul câștigător pierde dreptul de a mai obține câștigul.

Cum se impozitează câștigurile la Loto

Impozitarea câștigurilor obținute de persoanele fizice rezidente și nerezidente la jocurile de noroc este reglementată de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, care prevede următoarele:

Art. 110 – Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii și din jocuri de noroc

- (2) Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

- Impozitul datorat în cazul veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului prevăzut la alin. (2) asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se scade suma de 11.650 lei.

Aceste prevederi se aplică veniturilor începând cu 1 august 2022.

- Obligația calculării, reținerii și plății impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri.

Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv.

- În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depășește plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct față de veniturile obținute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.

- Impozitul calculat și reținut în momentul plății este impozit final.

- Impozitul pe venit astfel calculat și reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Impozitarea veniturilor din premii reglementată de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal:

În situația în care câștigătorul premiului este persoană fizică rezidentă, în conformitate cu prevederile art. 108-110, impozitarea se realizează prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului net realizat din fiecare premiu obținut de persoanele fizice rezidente, venitul net reprezentând diferența dintre venitul brut din premii și venitul neimpozabil. Nu sunt impozabile premiile sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de persoanele fizice rezidente pentru fiecare premiu.

În situația în care câștigătorul premiului este persoană fizică nerezidentă, dar este persoană fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (4) lit. c¹), impozitarea se realizează prin aplicarea unei cote de 10% asupra întregului venit din premii, fără a beneficia de nicio sumă neimpozabilă.

În situația în care câștigătorul premiului este persoană fizică nerezidentă, dar nu este persoană fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, impozitarea se realizează conform regulilor comune (art. 108-110), și anume prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului net realizat din fiecare premiu obținut de persoanele fizice nerezidente, venitul net reprezentând diferența dintre venitul brut din premii și venitul neimpozabil. Nu sunt impozabile premiile sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de persoanele fizice nerezidente pentru fiecare premiu.