Sindicaliștii au solicitat deblocarea negocierilor colective sectoriale în mediul privat şi creşterea salariului minim în România începând cu 1 ianuarie 2027, scrie News.ro.

Totodată, liderul Federaţiei Sindicatelor din Comerţ va prezenta în Parlamentul European situaţia negocierilor colective din sectorul privat din România şi va transmite mesajul sindicatelor române către instituţiile europene.

Acţiunea de la Bruxelles reprezintă continuarea demersurilor sindicale desfăşurate în ultimele luni pentru apărarea dreptului la negociere colectivă şi pentru aplicarea efectivă a Directivei europene privind salariile minime adecvate. După protestul organizat în cadrul conferinţei Autorităţii Europene a Muncii (ELA) şi acţiunea desfăşurată în faţa Ministerului Muncii, sindicatele române duc aceste revendicări la nivel european.

Sindicatele cer negocieri colective funcționale

Potrivit Conferaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa”, În România, negocierea colectivă sectorială în mediul privat „rămâne limitată, iar în numeroase domenii lucrătorii nu beneficiază de posibilitatea reală de a negocia împreună salariile, timpul de muncă şi condiţiile de muncă.”

„Dreptul la negociere colectivă nu poate exista doar în legislaţie. El trebuie să poată fi exercitat efectiv, prin participarea angajatorilor la negocieri şi printr-un dialog social funcţional. Sindicatele solicită autorităţilor române şi europene să contribuie la deblocarea negocierilor sectoriale şi la crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea negocierii colective în sectorul privat”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, promovarea negocierii colective este prevăzută inclusiv în Planul de acţiune pentru promovarea negocierii colective 2025–2030, însă este nevoie de măsuri concrete pentru ca aceste obiective să devină realitate.

„Respectaţi şi aplicaţi Directiva europeană privind salariile minime adecvate!”, afirmă sursa citată.

O a doua revendicare majoră vizează creşterea salariului minim naţional de la 1 ianuarie 2027, în conformitate cu prevederile Directivei europene privind salariile minime adecvate. Sindicaliştii afirmă că în sectoarele cu salarii mici, inclusiv în comerţ, un număr important de lucrători sunt plătiţi la nivelul salariului minim.

Sindicaliștii cer creșterea salariului minim

„Pentru aceştia, orice decizie de menţinere a salariului minim la nivelul actual se reflectă direct în veniturile disponibile şi în capacitatea de a acoperi cheltuielile curente. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut în România este de 4.325 de lei, aproximativ 825–850 de euro pe lună, fiind în continuare unul dintre cele mai scăzute niveluri ale salariului minim din Uniunea Europeană”, afirmă reprezentanţii CNS „Cartel Alfa”.

Directiva europeană privind salariile minime adecvate urmăreşte atât îmbunătăţirea caracterului adecvat al salariilor minime, cât şi promovarea negocierii colective şi creşterea gradului de acoperire a lucrătorilor prin contracte colective.

În cadrul deplasării la Bruxelles, Vasile Gogescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Comerţ, va prezenta în Parlamentul European situaţia negocierilor colective din sectorul privat din România şi va transmite mesajul sindicatelor române către instituţiile europene.

Totodată, înaintea protestului, reprezentanţii sindicatelor române au avut o întâlnire cu Roxana Mînzatu, comisar european pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, căreia i-au prezentat principalele revendicări şi situaţia negocierilor colective din România.

Sindicatele cer sprijinul Comisiei Europene

Prin acţiunea de la Bruxelles, sindicatele solicită Comisiei Europene să sprijine demersurile pentru respectarea obligaţiilor asumate de România în ceea ce priveşte salariile minime şi pentru crearea unui cadru în care negocierea colectivă sectorială să poată fi exercitată efectiv.

De la ELA, la Ministerul Muncii şi acum la Bruxelles, sindicatele române continuă să ceară un dialog social real, negocieri colective funcţionale şi respectarea drepturilor lucrătorilor.

La protest au participat organizaţii sindicale afiliate la UNI Europa, respectiv Federaţia Sindicatelor din Comerţ, Federaţia Sindicatelor din IT şi Comunicaţii şi Federaţia Sindicatelor din Sectorul Financiar, toate membre ale CNS Cartel ALFA, alături de reprezentanţii UNI Europa.