Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

„Admite cererea debitoarei. În temeiul art.71 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei Petrotel Lukoil S.A.. În temeiul art.45 alin.1 lit.d şi art.73 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Desemnează administrator judiciar provizoriu pe Dascăl Insolvency SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu de 3.500 lei. Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art.99 şi 100 din lege”, a decis, miercuri după-amiază, un complet de la Sectia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal din cadrul Tribunalului Prahova.

Lichidatorul judiciar are ca termen data de 4 septembrie 2026 pentru depunerea raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art.97 alin.1 din lege.

De asemenea, în zece zile de la primirea notificării, a fost stabilit de către instanţă termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor şi un termen de soluţionare a opoziţiilor 10 zile după formularea acestora.

Pe 9 septembre a fost stabilit, prin decizia completului de judecată, termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, iar 29 septembrie este termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor.

Conform deciziei instanţei, data de 23 octombrie 2026 a fost stabilită ca termen limită pentru definitivarea tabelului creanţelor conform, pe 3 octombrie va avea loc şedinţa adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilite de către administratorul judiciar provizoriu, care va convoca toţi creditorii debitoarei.

„Lichidatorul judiciar va dispune efectuarea notificărilor prev. de art.99 din lege către toţi creditorii indicaţi de debitor în lista depusă conform art.67 alin. 1 din lege. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, conform art.39 din lege. Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia. Dispune, în baza disp. art.71 alin.1 din Legea nr.85/2014, comunicarea prezentei hotărâri administratorului judiciar. Fixează termen la data de 4.11.2026, şi pune în vedere administratorului judiciar să întocmească un raport lunar cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, conform art.59 din lege”, a mai stabilit Tribunalul Prahova.

Soluţia poate fi atacată cu apel în termen de 7 de zile de la comunicare.

Compania Petrotel Lukoil a depus în 24 august, la Tribunalul Prahova, dosarul prin care solicită insolvenţa.