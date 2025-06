Andrew Tate laudă „străzile sigure” din România la două zile după ce a rămas fără permis din cauza vitezei

„Străzi pline de viață la ora 23:00, fără niciun polițist la vedere, în România. În orice țară occidentală, acest mediu ar fi fost distrus de tineri înarmați și violenți din țări străine. Dar în România, rasistă și omogenă, societatea încă funcționează. Rasismul îți protejează țara”, a scris influencerul pe X.

Mesajul său a fost criticat de internauți, care îl acuză că instigă la ură și promovează rasismul.

„Susți rasismul, esti serios?”, a întrebat cineva.

Busy streets at 11pm with zero visible police presence in Romania.

In any western country, this environment would be destroyed by armed and violent youths from foreign lands.

But in racist and homogenous Romania - society remains.

Racism protects your country.

