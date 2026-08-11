Aplicarea acesteia trebuie să fie, însă, sustenabilă.

"În privinţa legii salarizării, poziţia PSD este clară: noua lege trebuie să răspundă aşteptărilor legitime ale angajaţilor din sistemul public. În acelaşi timp, aplicarea ei trebuie să fie sustenabilă şi corelată cu resursele bugetare disponibile", a afirmat, marţi, fostul ministru al Muncii, Florin Manole.

Acesta a precizat soluţiile pe care PSD le vede pentru a debloca tensiunile din Sănătate şi Educaţie:

"În cazul Educaţiei, grile mai mari şi care să meargă spre respectarea angajamentului pe care l-am luat în legătură cu salariul debutantului din sistemul preuniversitar. În legătură cu Sănătatea, este vorba de regulamentul de sporuri, dar în aceeaşi măsură şi de grile. Acestea sunt şi amendamentele susţinute de sindicate".

PSD apreciază că întreaga discuţie trebuie să ţină cont de două repere esenţiale:

"Mulţumirea celor care lucrează în Educaţie, Sănătate, Apărare şi Ordine Publică, Cultură, Administraţie publică - locală sau centrală, pe de-o parte şi pe de-altă parte capacitatea de a livra aceste rezultate în funcţie de disponibilităţile bugetare ale ţării noastre".

"În momentul în care vom avea aceste două lucruri împreună, cred că suntem foarte aproape de un consens", a adăugat Manole.

Discuții la Cotroceni pe tema Legii salarizării

Liderii PSD, PNL, USR şi UDMR au fost invitaţi, marţi, la discuţii de către preşedintele Nicuşor Dan pe tema Legii salarizării, jalon în PNRR şi care trebuie adoptată până la 31 august.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a avertizat că este "ultima şansă" şi reiterează ideea că "niciun venit salarial nu ar urma să scadă", lucru pe care sindicatele îl contestă.

Liberalii au transmis, marţi, înainte de întâlnirea de la Cotroceni, că Legea salarizării trebuie adoptată cu responsabilitate.

"Miza depăşeşte interesele unui partid: sunt în joc credibilitatea economică a României, accesarea fondurilor europene, continuarea reformelor şi inclusiv evoluţia viitoare a ratingului de ţară", avertizează liberalii.

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