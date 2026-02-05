Anchetele au scos la iveală și că angajații ministerului au avizat construirea unui bloc care acum afectează, traiectoria unui radar NATO.

În ce privește concursul de la Satu Mare, ministrul Radu Miruță a precizat că unele criterii de selecții ar fi fost schimbate și rezultatele modificate ca cei respinși să fie, de fapt, declarați admiși, a spus Radu Miruță. Totul în schimbul a două-trei-patru sute de euro pentru fiecare persoană. Comandantul unității a fost înlăturat din funcție, iar concursul organizat din nou.

Tot în cadrul controalelor realizate, ministrul a aflat că la Satu Mare personalul militar ar fi inventat activități pentru a primi bani în plus, ceea ce ar fi dus la creșterea pensiei și cu 2 mii de lei. Iar camioane militare ar fi fost folosite în scopuri personale, în timp ce militarii erau folosiți de superiori pentru activități personale. În unele cazuri, chiar pentru tăieri masive ilegale de lemn dus apoi în gospodăriile celor care conduceau unitatea și uneori chiar cu mașinile armatei.

Anchetă și în Craiova

Iar la Craiova ar fi fost construit un bloc fără să fie respectată distanța de siguranță față de depozite de muniție. În plus, blocul nu respectă regimul de înălțime și afectează traiectoria radarului NATO de la Cârcea. Culmea, avizul necesar construcției ar fi fost dat de către direcția infrastructură de la minister - după ce inițial ar fi respins cererea.

Radu Miruță spune că vor continua cercetările, ca să descopere cine sunt angajații din minister care au autorizat pozitiv construcția și ce măsuri pot fi luate, ar putea inclusiv să ceară în instanță ca blocul să fie demolat. Contactați de Știrile ProTV, reprezentanții dezvoltarului imobiliar nu au oferit, inițial, un punct de vedere. Au revenit ulterior.

Reacția complexului de locuințe

Dezvoltatorul proiectului imobiliar Satina Park respinge afirmațiile recente ale ministrului Apărării și subliniază că toate etapele proiectului s-au desfășurat în conformitate cu legea și reglementările urbanistice.

„Am luat act cu surprindere de declarațiile recente ale domnului Ministru al Apărării referitoare la proiectul imobiliar Satina Park. Satina Park este un proiect dezvoltat de o echipă cu experiență relevantă în domeniul imobiliar, construit pe principii de legalitate, transparență și respect față de comunitate. Dezvoltatorul are în portofoliu proiecte finalizate cu succes, iar proiectul actual continuă aceeași abordare responsabilă.

Proiectul Satina Park presupune realizarea a două imobile cu regim de înălțimeD+ P+9, în conformitate cu prevederile urbanistice aplicabile zonei, fără a fi necesară inițierea sau modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. În prezent, au fost încheiate peste 50 de promisiuni de vânzare-cumpărare, ceea ce reflectă încrederea reală a clienților în acest proiect. Pentru proiectul Satina Park au fost respectate integral toate cerințele legale, fiind obținute toate avizele și acordurile prevăzute în Certificatul de Urbanism, în baza cărora a fost emisă Autorizația de Construire, în deplină legalitate.

În ceea ce privește avizul Ministerului Apărării Naționale, menționăm că, într-o primă etapă, documentația depusă a fost respinsă, cu o motivare clară și explicită. Subliniem faptul că în documentația de respingere nu a fost invocată nicio problemă legată de regimul de înălțime al construcțiilor și nici de funcționarea radarului de la Cârcea. Analizând observațiile formulate de MApN, proiectul a fost modificat exclusiv în raport cu cerințele indicate în documentația de respingere, iar ulterior a fost redepus. Ca urmare a îndeplinirii tuturor condițiilor solicitate, avizul favorabil a fost emis, conform procedurilor legale în vigoare.

Reiterăm că nici în avizele emise de MApN, nici în documentele eliberate de alte instituții avizatoare nu a fost pusă în discuție problema regimului de înălțime al clădirilor sau vreo afectare a infrastructurii radar. De asemenea, proiectul a fost întocmit în strictă conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare, regimul de înălțime fiind unul permis de acestea.

În același timp, dorim să subliniem că înțelegem mesajul transmis de domnul Ministru al Apărării nu ca o antepronunțare sau o concluzie formulată în urma unei verificări detaliate a situației concrete a proiectului Satina Park, ci ca un semnal de preocupare legitimă, menit să răspundă unei necesități generale de a asigura siguranța deplină a tuturor viitorilor proprietari și a comunității din zonă. Această preocupare este una pe care o împărtășim pe deplin și la care achiesăm, fiind în deplină concordanță cu valorile și principiile care au stat la baza dezvoltării acestui proiect.

Satina Park rămâne pe deplin deschis colaborării cu toate instituțiile abilitate, pentru clarificarea oricăror aspecte care pot genera interpretări eronate în spațiul public. Suntem un dezvoltator serios, care își respectă atât obligațiile legale, cât și responsabilitatea față de cei peste 50 de clienți cu care au fost deja încheiate promisiuni de vânzare-cumpărare, precum și față de imaginea și credibilitatea proiectului”, este mesajul transmis de reprezentanții Satina Park.