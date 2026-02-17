Potrivit DSU, la nivel central, judeţean şi local vor fi luate mai multe măsuri, urmărindu-se cu prioritate protejarea persoanelor vulnerabile.

La nivel judeţean şi local:

* convocarea Comitetelor pentru Situaţii de Urgenţă în judeţele aflate sub Cod portocaliu;

* activarea grupelor operative la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă;

* analizarea închiderii preventive a sectoarelor de drum cu risc major de blocaj;

* informarea populaţiei din zonele afectate prin mesaje RO-ALERT, acolo unde situaţia o impune.

La nivel central:

* activarea grupei operative la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;

* stabilirea şi executarea manevrei de forţe şi mijloace, prin IGSU, către judeţele aflate sub Cod portocaliu, în funcţie de evoluţia situaţiei operative.

Măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile:

* monitorizarea situaţiei pacienţilor dializaţi şi a gravidelor aflate aproape de termen;

* dispunerea, dacă este necesar, a măsurilor preventive de relocare/evacuare din timp, pentru a evita situaţii critice generate de blocaje rutiere.

În domeniul medical şi al transporturilor:

* limitarea transferurilor interclinice la cazurile strict urgente;

* asigurarea cooperării între serviciile de ambulanţă, administratorii drumurilor şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, pentru facilitarea accesului echipajelor medicale în condiţii de siguranţă.

Toate aceste acţiuni se desfăşoară în cooperare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne - Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră, cu instituţiile aflate în coordonarea DSU - IGSU şi Inspectoratul General de Aviaţie, cu structurile aflate în coordonare operaţională - Serviciile de Ambulanţă, Unităţile de Primiri Urgenţe şi Serviciile Publice Salvamont, precum şi cu Ministerul Transporturilor, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi autorităţile administraţiei publice locale, se arată marţi pe pagina de Facebook a DSU.

Prioritatea rămâne protejarea vieţii şi prevenirea situaţiilor în care intervenţia devine dificilă din cauza blocajelor generate de viscol, a evidenţiat DSU.