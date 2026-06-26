Forțele speciale au ajuns dimineața la 13 adrese din județul Timiș.

Potrivit anchetatorilor, timp de doi ani, suspecții au organizat mai multe partide ilegale de vânătoare. Membrii grupării ar fi folosit arme letale și neletale, unele deținute ilegal, pentru a ucide animale sălbatice, în special mistreți.

Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPJ Timiș: Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, uz de arme fără drept, precum și infracțiuni prevăzute de legislația privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic.

Alături de alte persoane, în anchetă sunt cercetați și doi polițiști, colegi la aceeași secție din Ciacova, un medic stomatolog și un agricultor.

Surse din rândul anchetatorilor susțin că, după ce animalele erau împușcate și ucise, ar fi fost tranșate la ferma agricultorului. Carnea ar fi fost împărțită între membrii grupării.

Până acum, anchetatorii au găsit și ridicat o armă de foc, care va fi expertizată.

Șapte persoane au fost duse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.