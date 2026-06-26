Ar fi scăpat mașina de sub control în momentul în care s-ar fi întors să ia banii din mâna clientului aflat pe bancheta din spate.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Victimă: Am văzut că vine direct o mașină, linie pe mine am împins-o pe mama, și am dat să sar în sus, că am știut că mă prinde din plin, și mi-a prins piciorul, pe mama a prins-o rău. Pe mama a izbit-o în tot acolo, i-a rupt tot.

Taximetristul ar fi circulat cu viteză

În total, trei victime au fost transportate la spital.

Taximetristul, și el rănit ușor la cap, s-ar fi întors pentru a lua banii de la clientul aflat pe bancheta din spate, moment în care ar fi scăpat mașina de sub control.

Victimă: M-am dus la el si i-am zis, bă, omule, tu ești sănătos de cap? De ce nu ai pus frână. Mi-a arătat așa, o mână de bani, că o avut un străin în spate și zice... m-am întors în spate să văd dacă îmi dă mie banii și când m-am întors m-ăm văzut în voi.

Un martor spune că taximetristul circula cu viteză.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Taximetristul nu consumase alcool, spun polițiștii.