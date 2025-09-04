Preotul din Mureș bătut de un enoriaș gelos se întorcea de la o înmormântare. Cazul se complică: „Unii zic că el a bătut”

Este anchetă într-o localitate din județul Mureș, după ce preotul din sat a fost lovit de un credincios din parohie. Bătăușul l-a acuzat pe părinte că ar avea o relație cu soția lui și la rândul său a apelat la un avocat.

Polițiștii au deschis un dosar penal, iar părintele este verificat de superiori.

Scena s-a petrecut pe stradă, când preotul se întorcea de la o înmormântare. Cei doi ar fi avut un schimb de replici, apoi s-ar fi lovit.

Localnică: „Eu cred că fiecare a ripostat. Nu poți să stai să deie. Chiar dacă ar fi fost de vină, trebuia să meargă la poliție, să facă poliția dreptate.”

Localnic: „Unii zic că el a bătut, alții zic că el l-a bătut pe bărbatul la... femeie.”

Localnică: „Mie îmi place de dumnealui, că ne spovedim, face slujbă destul de faină.”

Preotul, în vârstă de 31 de ani, a făcut o plângere pe numele celuilalt, astfel că a fost emis un ordin provizoriu de protecție pentru cinci zile.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Ulterior, instanța de judecată a dispus emiterea unui ordin de protecție pentru două luni împotriva aceluiași bărbat. De asemenea, o zi mai târziu, tot pentru agresiune, a fost depusă o altă plângere de către bărbatul de 45 de ani față de cel de 31 de ani.”

Preotul nu a vrut să ofere un punct de vedere cu privire la cele întâmplate. Celălalt bărbat implicat a transmis că și-a angajat un avocat.

Părintele este vizat acum și de o anchetă internă.

Preot Oliviu Botoi, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei de Alba Iulia: „În funcție de rezultatul acestei anchete, sunt prevăzute diferite sancțiuni care se aplică preoților pentru abaterile de natură morală, disciplinară. Acestea încep de la dojană arhierească până la încetarea activității și slujirii clericale.”

Poliția face cercetări pentru lovire sau alte violențe, amenințare și hărțuire.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













