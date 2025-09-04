Un preot din Mureș a fost bătut de un enoriaș gelos, în fața credincioșilor. Amândoi au depus plângere la poliție

Este anchetă în județul Mureș - un preot a fost bătut de unul dintre enoriași care bănuia că are o legătură amoroasă cu soția lui. Scandalul s-a petrecut în văzul lumii, iar amândoi au depus plângere la poliție.

Preotul a reușit să obțină un ordin de protecție. Totul s-a petrecut săptămâna trecută, când preotul care se întorcea de la o înmormântare a fost surprins de bărbatul în vârstă de 45 de ani.

Orbit de gelozie pentru că suspecta că acesta are o relație amoroasă cu soția lui, bărbatul a început să îl lovească pe preot. Localnicii au fost cei care au intervenit și au reușit să-i potolească.

Potrivit anchetatorilor, părintele au fost primul care a mers la poliție și a depus plângere. Inițial, acesta a primit ordin de protecție în regim de urgență valabil 5 zile.

Preotul și agresorul au depus plângeri penale unul împotriva altuia

Ulterior, instanța de judecată a decis prelungirea ordinului de protecție pe o perioadă de 2 luni.

Între timp, a depus plângere și bărbatul care bănuiește că preotul are relații cu soția lui.

Acum anchetatorii au deschis un dosar penal pentru lovire, amenințare și hărțuire și încearcă să afle cum s-a ajuns de la o poveste încâlcită la un adevărat scandal.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













