În imaginile publicate de stiridecluj.ro se vede un tânăr la pământ, care abia mişcă, iar pe asfalt o pată mare de sânge. Conform sursei citate, tânărul a fost victima unei agresiuni petrecute în faţa unui centru comercial din municipiul Cluj Napoca.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la o agresiune petrecută între doi tineri, în data de 30 ianuarie a.c., pe strada Alexandru Vaida Voievod, în urma căreia unul dintre aceştia, în vârstă de 17 ani, ar fi suferit leziuni şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului şi dispunerii tuturor măsurilor legale care se impun”, a anunţat, sâmbătă, Poliţia judeţeană Cluj.

