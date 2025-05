Demisionarii din POT se revoltă. Foștii colegi o acuză pe Anamaria Gavrilă de dictatură: „Unii lideri au uitat”

Într-o conferință de presă susținută la Parlament, deputata Aurora-Tasica Simu (foto articol) a citit o declarație comună în care demisionarii din POT se declară ''uniți și hotărâți'' să muncească pentru binele României și au denunțat dictatura impusă de conducerea POT. În prezent, sunt 11 deputați și senatori neafiliați proveniți din această formațiune, după ce 12 au demisionat.

''Mitocănia, huliganismul și lipsa de comunicare trebuie să înceteze. Suntem datori să răspundem în fața dumneavoastră, cei care ne-ați acordat încrederea prin vot. Presa trebuie să fie garantul transparenței decizionale și al activității noastre cotidiene, chiar dacă, din păcate, unii lideri au uitat acest lucru'', a declarat deputata, potrivit Agerpres.

Între motivele enumerate sunt: ''dictatura manifestată prin atitudinea autoritară excesivă și aroganță a unui lider care a compromis ideea de echipă și democrație internă''; ''lipsa totală de transparență financiară, în special în privința modului în care au fost gestionate subvențiile publice, menite să sprijine dezvoltarea partidului și a organizațiilor locale''; ''administrarea defectuoasă a fondurilor provenite din cotizațiile membrilor, fără consultare, fără justificare și fără responsabilitate''.

Un alt motiv este ''numirea netransparentă a reprezentanților în secțiile de votare, în contradicție cu promisiunile făcute membrilor fidelii care au muncit necondiționat pentru partid'', precum și ''comportamentul agresiv și inacceptabil față de colegi și față de jurnaliști'', comportament care ''a adus prejudicii grave imaginii noastre colective''.

''Un episod regretabil care trebuie lăsat în urmă. Cu toate acestea, a fost o lecție. Una dureroasă, dar aparent necesară. Am învățat exact ce nu trebuie să facem. Nu vrem scandal, nu ne dorim extremism și dezbinare. Aceste practici trebuie să înceteze. (...) Noi vom rămâne în continuare un grup monolit, unitar și unit, ne vom păstra direcția pe care am pornit inițial și vom duce proiectele la bun sfârșit. Vreau să fie un lucru foarte clar: nu vom merge la alte partide. Fiecare reprezentant din câte un partid politic a venit înspre noi, dar am fost foarte clari și foarte fermi că vom rămâne în continuare acest grup unit, monolit, vom merge înainte cu proiectele pe care le avem și nu mergem într-o direcție sau în alta. (...) Vom vedea exact direcția politică pe care o vom lua. Suntem oameni care avem aceleași valori, aceleași credințe. Vom merge pe un drum comun (...). Este un grup echilibrat. Este un grup pro-românesc, pro-european, pro-NATO. (...) Au venit cam din toate partidele spre noi să ne întrebe'', a susținut Aurora Simu.

Întrebată dacă au venit oferte inclusiv din partea PSD și USR, ea a confirmat: ''Da. În principiu, toată lumea ne-a întrebat același lucru ca și dumneavoastră: care este direcția pe care vrem să pornim și, da, ne-au dat de înțeles că este loc pentru noi cam oriunde. Nu am ajuns la funcții, la scaune, la poziții, pentru că din start ne-am exprimat dorința de a rămâne un grup unitar, monolit, care nu a plecat din acest partid pentru funcții, pentru bani, pentru poziții''.

În ceea ce privește o ofertă de la AUR, Aurora Simu spune că este nu este vorba să intre ''neapărat'' în grupul parlamentar, ci mai degrabă ''o eventuală colaborare pe viitor''.

Întrebată dacă a primit o ofertă de la Claudiu Târziu, deputata a menționat: ''Nu știu să vă spun în momentul acesta dacă de la domnul Târziu a venit... Nu știu. S-a vorbit din mai multe direcții cu mai mulți colegi și chiar nu am toate informațiile cap la cap''.

Parlamentarii demisionari vor merge la Cotroceni în noua formulă, cu ''un mesaj unitar''.

''Noi am ieșit dintr-un partid în care am avut parte de o oarecare dictatură și ni s-au impus majoritatea deciziilor. Vom merge toți cu un mesaj unitar, dar vrem să participăm cu toții la aceste discuții'', a precizat Aurora Simu.

Simu a arătat că atât ea, cât și colegii ei nu au fost consultați când erau membri ai POT cu privire la deciziile care s-au luat ulterior'.

''Am fost doar informați, în cel mai bun caz, sau am aflat din presă'', a spus ea.

Cu toate acestea, susținerea POT pentru candidatul Călin Georgescu a fost una asumată și nu impusă în mod dictatorial.

''A fost singura decizie, singurul sondaj exprimat în mod transparent. (...) Plecarea noastră nu a avut legătură cu rezultatul alegerilor. Noi am avut mai multe momente în care am vrut să plecăm, dar nu au fost momentele potrivite din diverse motive''.

