Diplomatul american se declară impresionat de România, țară în care ocupă funcția de ambasador al SUA din luna martie. El a fost numit în funcție de președintele Donald Trump anul trecut.

Nirenberg a acordat un interviu Știrilor PRO TV, cu ocazia apropiatei aniversări a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii. SUA vor marca la scară globală acest moment istoric, printr-o serie de evenimente reunite în proiectul “Freedom 250”.

Ce îl impresionează pe ambasadorul american la români

E.S. Darryl Nirenberg: “Ceea ce mă impresionează cel mai mult este potențialul extraordinar al acestei țări în acest moment al istoriei. (…) În plus, România are o populație bine educată, oameni pregătiți în domeniile tehnologice ale viitorului, dar și o forță de muncă dedicată și harnică.﻿”

Întrebat dacă românii nu fac suficient pentru a profita de acest potențial, Nirenberg a răspuns: “Tot ceea ce văd îmi indică exact contrariul. Ceea ce se simte aici este energia unei țări și a unui popor care au dorința de a demonstra ce pot realiza. Iar acest lucru, combinat cu atașamentul față de valorile tradiționale, reprezintă o rețetă pentru succesul viitor.”

De ce consideră SUA că România are un “potențial extraordinar”

România are un rol strategic major și oportunități importante în energie și tehnologie, potrivit ambasadorului SUA. Acesta a punctat avantajele competitive ale țării în actualul context global complicat.

Darryl Nirenberg: „România se află într-o poziție strategică, la intersecția dintre Europa și Asia, și are oportunități remarcabile în ceea ce privește dezvoltarea resurselor energetice (...) precum și în sectorul tehnologiei informației.”

Cum văd SUA relația cu NATO și securitatea în regiune

Statele Unite își mențin angajamentul ferm față de NATO și Articolul 5, a spus diplomatul american. El a dat asigurări că toate capacitățile militare americane rămân solide în regiune. “Ceea ce contează nu este numărul de militari aflați pe teren”, explică el.

Darryl Nirenberg: “În primul rând, este important să subliniem angajamentul Statelor Unite. Suntem membri ai NATO, suntem pe deplin dedicați aliaților noștri din NATO și respectăm angajamentul prevăzut în articolul 5. Acest angajament este de neclintit.

În al doilea rând, atunci când analizăm o postură de apărare, ceea ce contează nu este doar numărul de militari aflați pe teren. Ceea ce contează sunt capabilitățile, iar aceste capabilități rămân puternice.

În al treilea rând, ceea ce este remarcabil în modul în care privim relația noastră cu NATO este faptul că avem în vedere un orizont pe termen lung. Ne dorim ca această relație să fie una durabilă, construită pe lucrurile care ne unesc, pe valorile comune pe care le împărtășim, dar și pe o împărțire echitabilă a responsabilităților de apărare. Astfel, putem construi un parteneriat solid și de durată.”