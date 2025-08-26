Ambasadorul Andrei Muraru a dezvăluit cât costă chiria sediului Ambasadei României în SUA: ”Face cinste românilor”

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a fost întrebat, marți, de jurnaliștii prezenți la Palatul Cotroceni, dacă prețul pe care statul român îl plătește pentru chiria sediului Ambasadei României în SUA i se pare mare sau mic.

Întrebarea a fost formulată în contextul în care România se confruntă acum cu o criză bugetară, iar Guvernul se străduiește să reducă cheltuielile.

Muraru a fost prezent, marți la Palatul Cotroceni, unde a avut loc Reuniunea Anuală a Diplomației Române - eveniment la care au participat șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii institutelor culturale românești acreditați în străinătate. 

Ambasadorul României în SUA a declarat că, pentru vechiul sediu al acestei instituții, statul român plătea o chirie de 13.500 de dolari lunar, în timp ce actualul sediu costă 21.000 de dolari pe lună.

Deși este o sumă mai mare, Muraru a precizat că, de 4 ani de când conduce Ambasada României în SUA, a reușit să atragă sponsorizări de 2 milioane de euro.

”În mod evident că, atunci când eu și, evident, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, am decis să preluăm, să închiriem această reședință prin Departamentul de Stat a fost o decizie care s-a bazat pe experiența pe care am avut-o, pentru că reședința dinainte era tot o reședință închiriată de la Departamentul de Stat, care avea o chirie de 13.500 de dolari. Actuala reședința are o chirie de 21.000 de dolari pe lună.

În acești 4 ani, această ambasadă pe care o conduc a atras fonduri private, deci din sponsorizări, de 2 milioane de euro și organizăm nenumărate evenimente. În această reședință s-au făcut investiții exclusiv aproape din fonduri private, în această reședință, și cred că ea a adus plus valoare imaginii României la Washington. Pe acolo au trecut mii, zeci de mii de români, pe acolo au trecut membrii cabinetului federal american, au trecut membri ai Congresului și cred că această reședință, că voi mai fi sau nu voi mai fi acolo, face cinste românilor”, a spus ambasadorul Andrei Muraru.

