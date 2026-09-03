Joi a fost prima ocazie, după opt luni de pauză, când Catedrala Națională a putut fi vizitată și de credincioși obișnuiți.

Credincios: „Aici a fost la Catedrală, aseară. Am văzut cu sufletul frumusețea acestui oraș.”

E o declarație surprinzătoare pentru bucureștenii care văd Capitala în fuga dintre locul de muncă și casă.

Dar pentru 3.000 de tineri, mulți din mediul rural, turla unei biserici, care ajunge să înțepe cerul, a devenit centrul pământului. Conturile adolescenților pe Instagram și TikTok s-au animat cu fragmente din liturghie. Bogdan, fiu de preot, le-a trimis vești despre cantonamentul creștin prietenilor din Slobozia.

„M-a impresionat frumusețea catedralei, mozaicul și arhitectura. Aici se vede catapeteasma, arhitectura”, spune el.

„Foarte frumoasă și foarte mare! Pe Instagram am postat și eu. După aia am postat un video cu grupul Tronos. Dumnezeiesc!” spune alt tânăr.

Pentru aripa tânără a Bisericii Ortodoxe, această fotografie finală, cu vârful Patriarhiei Române în primele rânduri, și predarea torței pentru următoarea ediție au fost tot atâtea dovezi că prezența și vocea lor ar putea cândva să conteze.

Corespondent PROTV: „De la cea mai recentă slujbă oficiată în Catedrala Națională cu acces liber pentru credincioși au trecut mai bine de nouă luni, iar ultima perioadă de vizitare a fost între ajunul Crăciunului și Sfântul Ioan. Între timp, aici a fost șantier. Și tocmai acest mister pe care Patriarhia Română îl păstrează asupra evoluției amplelor lucrări de amenajare îi atrage pe curioși. Vor să vadă ce s-a mai finisat sau pictat… Pentru că altfel, spun oamenii Bisericii, rugăciunea ajunge la fel de clar la destinatar și dacă bate clopotul de 25 de tone de aici.”

Paraclisul din subsol trebuie pictat, iar instalațiile electrice finisate. Esplanada și turnurile de la intrarea principală nu sunt gata nici ele. La scurt timp după ce patriarhul Daniel a părăsit curtea catedralei, iar copiii au plecat spre casă, porțile Catedralei s-au închis din nou.