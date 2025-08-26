Alternativă la DN1: Au început lucrările la drumul care leagă județele Prahova și Brașov, prin Valea Doftanei

Au început lucrările la modernizarea drumului care leagă județele Prahova și Brașov pe Valea Doftanei.

Șoseaua propusă ca alternativă la aglomeratul DN1 are și avantajul că străbate o zonă cu mare potențial turistic prea puțin valorificat până acum.

Mai avem însă de așteptat. Șantierul va dura 3 ani.

Deși figurează pe hărţi ca drum judeţean, șoseaua îşi pierduse demult asfaltul. Cele mai multe porțiuni erau de pământ sau piatră.

Pe porțiunea de drum aflată în județul Brașov, mai exact pe o distanță de 12 km, se vor amenaja peste 20 de poduri și podețe, dar și ziduri de consolidare pe malul râului Doftana, lucrări care au început deja și vor dura săptămâni întregi.

Șoseaua modernizată va avea 25 de kilometri lungime, împărţiţi aproape egal între județele Prahova şi Braşov. Drumul este proiectat pentru o viteză de circulație de 50 de km/h. Va avea o singură bandă pe sens.

Investiția se ridica la 650 de milioane de lei. Lucrările au început cu un an întârziere și trebuie încheiate până în vara lui 2028.



Cristian Erbașu, executantul lucrării: "A durat destul de mult avizarea şi obţinerea de autorizaţii cu avizele aferente, este o zonă destul de delicată, zona împădurită unde nici până acum nu este soluţionată problema de despădurire şi mai era problema stabilirii unor soluţii pe anumite zone unde trebuiau găsite finanţări".

Pe de altă parte, a fost emisă prima autorizație de construcție și pentru centura ocolitoare Bușteni Azuga, iar autoritățile spun că şi aici lucrările vor începe curând. Varianta de 9 kilometri ar putea rezolva, măcar parțial, ambuteiajele de pe Valea Prahovei.



