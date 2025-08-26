Alternativă la DN1: Au început lucrările la drumul care leagă județele Prahova și Brașov, prin Valea Doftanei

Stiri actuale
26-08-2025 | 19:27
×
Codul embed a fost copiat

Au început lucrările la modernizarea drumului care leagă județele Prahova și Brașov pe Valea Doftanei.

autor
Ana Maria Barbu

Șoseaua propusă ca alternativă la aglomeratul DN1 are și avantajul că străbate o zonă cu mare potențial turistic prea puțin valorificat până acum.

Mai avem însă de așteptat. Șantierul va dura 3 ani.

Deși figurează pe hărţi ca drum judeţean, șoseaua îşi pierduse demult asfaltul. Cele mai multe porțiuni erau de pământ sau piatră.

Pe porțiunea de drum aflată în județul Brașov, mai exact pe o distanță de 12 km, se vor amenaja peste 20 de poduri și podețe, dar și ziduri de consolidare pe malul râului Doftana, lucrări care au început deja și vor dura săptămâni întregi.

Citește și
alergie polen ambrozie
„Uraganul nevăzut”: Niveluri alarmante de polen de ambrozie în aerul din România. Chiar și nealergicii pot fi afectați

Șoseaua modernizată va avea 25 de kilometri lungime, împărţiţi aproape egal între județele Prahova şi Braşov. Drumul este proiectat pentru o viteză de circulație de 50 de km/h. Va avea o singură bandă pe sens.

Investiția se ridica la 650 de milioane de lei. Lucrările au început cu un an întârziere și trebuie încheiate până în vara lui 2028.

Cristian Erbașu, executantul lucrării: "A durat destul de mult avizarea şi obţinerea de autorizaţii cu avizele aferente, este o zonă destul de delicată, zona împădurită unde nici până acum nu este soluţionată problema de despădurire şi mai era problema stabilirii unor soluţii pe anumite zone unde trebuiau găsite finanţări".

Pe de altă parte, a fost emisă prima autorizație de construcție și pentru centura ocolitoare Bușteni Azuga, iar autoritățile spun că şi aici lucrările vor începe curând. Varianta de 9 kilometri ar putea rezolva, măcar parțial, ambuteiajele de pe Valea Prahovei.

Sursa: Pro TV

Etichete: dn1, lucrari, alternativa,

Dată publicare: 26-08-2025 19:24

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
Citește și...
„Uraganul nevăzut”: Niveluri alarmante de polen de ambrozie în aerul din România. Chiar și nealergicii pot fi afectați
Stiri actuale
„Uraganul nevăzut”: Niveluri alarmante de polen de ambrozie în aerul din România. Chiar și nealergicii pot fi afectați

România este învăluită de un nor de polen în aceste zile, iar vârful va fi atins peste 2-3 zile. De vină este sezonul de înflorire al ambroziei, dar și lipsa ploilor.

Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
Stiri actuale
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor

A fost declarată zi de doliu în comuna Lerești din Argeș, locul din care plecaseră în excursie cei patru tineri care au murit în accidentul din Munții Iezer. Șoferul și iubita lui, născuți și crescuți în sat, au fost înmormântați acolo.

De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Recomandări
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”
Stiri Justitie
Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că nu trebuie să se ajungă la un război între puterile statului, după ce judecătorii și procurorii au început să anunțe suspendarea activității din cauza proiectului de reformă în justiție promovat de Guvern.

OMS declară bătăile aplicate copiilor o problemă de sănătate publică. Patru din 10 copii din România primesc pedepse fizice
Stiri Sociale
OMS declară bătăile aplicate copiilor o problemă de sănătate publică. Patru din 10 copii din România primesc pedepse fizice

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat bătăile aplicate copiilor o problemă de sănătate publică. OMS recunoaște că fenomenul a luat amploare, iar responsabilitatea stopării sale nu revine doar părinților, ci și autorităților.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 August 2025

48:27

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59