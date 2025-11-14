Alimentarea cu gaz, întreruptă pe mai multe străzi din Sectorul 5 din cauza unei avarii produse de săpături Apa Nova

Alimentarea cu gaze a fost oprită temporar vineri dimineață în Sectorul 5, din cauza unei avarii la conducta de pe strada General Medic Demosthen N. Atanase, a anunțat Distrigaz Sud Rețele.

Conform sursei citate, au fost afectaţi 469 de clienţi casnici şi non casnici.

"Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti: ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată realizate de către Apa Nova pe strada General Medic Demosthen N. Atanase, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unei conducte aferente reţelei de distribuţie a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă vineri, 14 noiembrie 2025, începând cu ora 10:08. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 469 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Petrescu Zaharia, Doctor Capşa Ştefan, Doctor Paulescu Nicolae, Doctor Boicescu Alexandru, General Medic Demosthen N. Atanase, Doctor Bagdasar Dumitru, Carol Davila, Doctor Teodori Iuliu, Ana Davila, Racoviţă Felicia, intrarea General Medic Demosthen N. Atanase şi Şoseaua Cotroceni, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti", menţionează compania.

Locatari evacuați

De asemenea, ca urmare a avarierii conductei de canalizare, la solicitarea ISU, au fost evacuaţi locatarii imobilelor din strada General Medic Demosthen N. Atanase nr. 11 şi 12, precum şi cei din blocul A2, din Bulevardul Eroii Sanitari nr. 28, pentru punerea în siguranţă a acestora până la remedierea defectelor.

"Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de astăzi, 14 noiembrie 2025, în jurul orei 18:00", se mai precizează în comunicat.

