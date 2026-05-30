„Până la acest moment, 27 dintre cele 40 de apartamente din imobil au fost realimentate cu energie electrică, procesul urmând să continue în funcţie de revenirea locatarilor. Voi continua să monitorizez situaţia şi voi menţine legătura permanentă cu toate instituţiile implicate, pentru ca revenirea la normalitate să se desfăşoare în condiţii de siguranţă pentru toţi locatarii din blocul respectiv", a declarat prefectul George Toderaşc, conform unei informări trimise de Instituţia Prefectului Galaţi.

Prefectul judeţului Galaţi a revenit la blocul de locuinţe de pe strada Brăilei, afectat de căderea dronei, pentru a verifica personal stadiul măsurilor dispuse şi situaţia locatarilor.

„În urma evaluărilor efectuate de specialişti, s-a constatat că imobilul poate fi ocupat în condiţii de siguranţă, iar locatarii au început să revină treptat în apartamente. Totodată, echipele Electrica desfăşoară activităţi de reconectare la reţeaua de energie electrică, pe măsură ce proprietarii se întorc la domiciliu", a transmis Prefectura Galaţi.

O dronă s-a prăbuşit, vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului.