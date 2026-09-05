Până la data de 3 septembrie au fost înregistrate în total 1.086 de cazuri în 15 ţări, a precizat agenţia UE în cel mai recent raport săptămânal al său, publicat vineri, scrie Agerpres.

Italia a raportat cele mai multe cazuri

Cifra a crescut brusc în ultimele săptămâni. La începutul lunii august, fuseseră raportate puţin peste 240 de cazuri în şapte state europene.

Italia a înregistrat cele mai multe cazuri (516), urmată de Grecia (284) şi de Spania (88).

În total, au fost afectate 144 de zone din Europa, dintre care 62 în Italia, deşi ECDC a avertizat că cifrele nu oferă o imagine completă asupra transmiterii.

Țânțarii transmit virusul West Nile

Virusul West Nile se răspândeşte în principal prin ţânţari în rândul păsărilor sălbatice, însă ţânţarii infectaţi îl pot transmite şi la oameni.

Potrivit Institutului Robert Koch (RKI) din Germania, aproximativ 20% dintre persoanele infectate dezvoltă o afecţiune febrilă, asemănătoare gripei, în timp ce doar aproximativ una din 100 persoane se îmbolnăveşte grav.

Febra West Nile se vindecă de obicei fără complicaţii, deşi efectele pe termen lung sunt relativ frecvente în rândul pacienţilor care dezvoltă o formă severă a bolii.