Agenţia Fars a precizat că nu s-a observat fum după explozii, în timp ce agenţia locală SNN a relatat că „un petrolier iranian a fost ţinta unui atac al Statelor Unite” în apropierea insulei, potrivit News.ro.

Autorităţile iraniene şi americane nu au făcut nicio declaraţie pe această temă în acest moment.

Confruntările dintre cele două tabere au reizbucnit duminică, odată cu atacurile americane împotriva Iranului, în contextul în care conflictul a intrat în a şaptea lună. Teheranul continuă să blocheze strategica Strâmtoare Ormuz, în timp ce Washingtonul îşi menţine blocada asupra porturilor iraniene.

Iranul a anunţat joi că forţele sale armate au lovit baze militare americane din Kuweit şi din Emiratele Arabe Unite, promiţând să răzbune un atac sângeros care a vizat o nuntă, pentru care a atribuit responsabilitatea Statelor Unite.

În urmă cu câteva zile, preşedintele SUA, Donald Trump, a publicat un clip video generat de inteligenţa artificială care arăta distrugerea insulei Kharg, un important nod petrolier al Iranului.

Duminica trecută, forţele americane au lovit două lansatoare iraniene de pe insula Larak din Iran, situată la aproximativ 660 km est de Kharg, a declarat un oficial american, ceea ce a determinat Iranul să lovească două baze americane din Iordania, potrivit presei iraniene.

Două persoane au fost ucise şi altele rănite în atacul de pe insula Larak, a declarat luni guvernatorul local, citat de agenţia de ştiri iraniană IRNA.

Reînceperea ostilităţilor a survenit după câteva săptămâni în care administraţia Trump şi-a intensificat eforturile de a pedepsi Teheranul şi partenerii săi de afaceri cu sancţiuni economice costisitoare, îndepărtându-se de opţiunile militare. Diplomaţia rămâne într-un impas.

Pezeshkian, vorbind cu prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, în marja unei reuniuni regionale privind securitatea din Kârgâzstan, a acuzat Statele Unite că nu şi-au îndeplinit angajamentele asumate în cadrul acordurilor anterioare.

"Cu toate acestea, încă încercăm să ajungem la un acord şi la o înţelegere şi considerăm că o continuare a războiului nu este în interesul nimănui, nici al nostru, nici al regiunii, nici al umanităţii", a spus Pezeshkian, citat de agenţia de ştiri semioficială iraniană Tasnim. "Credem că soluţia la problemele existente este dialogul şi cooperarea şi că trebuie utilizate toate resursele pentru a preveni răspândirea nesiguranţei şi a conflictului", a transmis el.

Insula Kharg gestiona 90% din exporturile de petrol ale Iranului înainte de războiul declanşat de atacurile SUA şi ale Israelului în 28 februarie, iar un atac asupra acesteia ar perturba grav comerţul cu energie şi ar exercita o presiune enormă asupra economiei.

"Tweet-urile lui Trump sunt ridicole, iar situaţia din Kharg este calmă şi normală", a declarat luni Hamid Bovard, directorul executiv al companiei petroliere de stat National Iranian Oil Co.

Operaţiunile petroliere nu s-au oprit, iar muncitorii erau ocupaţi cu repararea daunelor anterioare şi cu modernizarea instalaţiilor, a spus Bovard în declaraţii citate de Nournews, un canal de ştiri semioficial apropiat de cel mai înalt organism de securitate al Iranului.