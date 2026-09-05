„Anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreţi vă zic şi motivul, vreau să iau o pauză în carieră şi vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun şi faţă de public, şi faţă de colegii mei. Şi fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună”, a declarat ea, potrivit Pro TV, preluat de News.ro

„Dacă vreau să fiu mamă la un moment dat trebuie să ies puţin din lumina reflectoarelor. Încep să apreciez altfel fiecare clipă petrecută în studioul ăsta. Vreau să plec frumos, aşa ca miza mea anul ăsta este să fac tot posibilul să fiu cel mai bun antrenor”, a adăugat ea.

Irina Rimes face parte din juriul Vocea României din 2018.

Emisiunea a fost lider absolut de audienţă aseară, în intervalul 20:27 – 23:58, în rândul publicului naţional, activ cu relevanţă comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 şi 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 5.7 puncte de rating şi 23.3% cotă de piaţă, în timp ce televiziunea de pe poziţia secundă avea 4.7 puncte de rating şi 19.2% share. În rândul publicului Naţional 4+, în acelaşi înterval orar, Vocea României a înregistrat 5.7 puncte de rating şi 19.8 cotă de piaţă, în timp ce televiziunea de pe poziţia secundă avea 4.0 puncte de rating şi 14% share.

Aproape 3 milioane de telespectatori din întreaga ţară au urmărit cel au urmărit cel puţin un minut al emisiunii, iar în minutul de maximă audienţă, de la 20:52, peste 1.2 milioane de români se uitau la Vocea României.