Neaplicarea măsurilor de securitate poate duce la acces neautorizat, furt de date sensibile, compromiterea site-urilor şi a conturilor, potrivit News.ro.

Pentru platformele administrate direct de Secretariatul General al Guvernului (SGG), au fost aplicate măsurile de securitate recomandate.

La începutul săptămânii mai erau încă site-uri administrate de SGG pe care procesul de actualizare este în desfăşurare, fiind implementate măsuri temporare de securitate pentru reducerea riscurilor, până la finalizarea acestuia.

Cei care au încercat să acceseze la sfârşitul săptămânii trecute pagina de internet a Poliţiei Române sau a inspectoratelor de poliţie judeţene au dat peste acelaşi anunţ: „Site-ul este temporar indisponibil pentru lucrări de mentenanţă şi actualizări de securitate”.

Alte instituţii publice, aflate în aceeaşi situaţie, erau mai explicite: „site-ul oficial este temporar indisponibil ca măsură preventivă de securitate cibernetică în contextul identificării unor vulnerabilităţi critice la nivelul tehnologiei PHP”, menţiona Primăria Tulcea.

Acronimul în discuţie, PHP, provine de la Personal Home Page, un limbaj de programare dezvoltat la începutul anilor 1990 şi folosit de mai multe platforme pentru crearea unor pagini de internet, în 70% dintre situaţii, în cazul României.

Conform datelor puse la dispoziţia News.ro de Guvernul României şi Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică – DNSC, este vorba despre 17.416 entităţi publice. Practic, au fost vizate aproape toate.

Alerta mondială PHP

Pe 21 octombrie, DNSC anunţa public problemele semnalate la nivel mondial referitoare la noua breşă de securitate.

„Având în vedere utilizarea PHP în dezvoltarea aplicaţiilor web, situaţia prezintă un risc potenţial pentru organizaţiile care operează aplicaţii bazate pe PHP accesibile din Internet. Exploatarea cu succes ar putea permite unui atacator să execute cod pe un server vulnerabil, impactul depinzând de configuraţia mediului afectat şi de privilegiile cu care rulează aplicaţia”, a transmis DNSC.

„Neaplicarea măsurilor de securitate necesare pentru remedierea problemei poate duce la acces în baze de date, furt de date sensibile, compromiterea site-urilor şi a conturilor”, a explicat pentru News.ro Mihai Rotariu, directorul de comunicare al DNSC.

Conform acestuia, impactul potenţial al vulnerabilităţilor PHP este critic atât prin prisma faptului că vorbim despre aproximativ 70% dintre site-uri la nivel global, dar în special pentru că ar putea permite unui atacator execuţia de cod la distanţă (RCE) fără autentificare.

Reacţia instituţiilor publice centrale

„Pentru platformele administrate direct de Secretariatul General al Guvernului (SGG), au fost aplicate măsurile de securitate recomandate de DNSC pentru gestionarea vulnerabilităţilor PHP2Shell şi majoritatea serverelor, inclusiv cel al site-ului www.gov.ro, rulează deja versiuni PHP care corectează vulnerabilităţile PHP2Shell. Pentru celelalte site-uri administrate de SGG, procesul de actualizare este în desfăşurare, fiind implementate măsuri temporare de securitate pentru reducerea riscurilor până la finalizarea acestuia”, a transmis la începutul săptămânii Direcţia Comunicare şi Relaţii cu Presa de la Cancelaria Prim-Ministrului, la solicitarea News.ro.

În ceea ce priveşte celelalte instituţii publice, DNSC a notificat până în acest moment peste 17.000 de entităţi din sectorul public cu privire la această vulnerabilitate şi ce măsuri de securitate sunt necesare pentru remedierea problemei, au mai transmis reprezentanţii guvernamentali.

Sunt 17.416 entităţi din sectorul public, a confirmat DNSC pentru News.ro.

Este vorba despre toate instituţiile publice civile din aria de competenta a DNSC, cum ar fi din educaţie (şcoli, grădiniţe, licee, colegii, universităţi, creşe), finanţe, sănătate (spitale, clinici, cabinete), transport, energie, utilităţi, comunicaţii, administraţie publică locală (primării, consilii locale ori judeţene), asistenţă socială (cămine, cantine), companii de stat ori alte instituţii publice (agenţii, autorităţi, inspectorate, servicii, regii, cercetare).

Reacţia instituţiilor publice locale

Reprezentanţii mai multor instituţii publice locale au fost întrebați despre reacţia faţă de vulnerabilitatea semnalată, relatează News.ro.

„Platformele Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman care utilizează PHP şi sunt accesibile în Internet, sunt administrate de la nivel central. Încă de la apariţia celor două vulnerabilităţi critice privind utilizarea PHP pentru aplicaţiile accesibile din Internet, structura CERT-INT constituită la nivelul DGPI - MAI a informat permanent toate structurile MAI privind vulnerabilităţile apărute, măsurile urgente care se impun, verificarea eventualelor breşe de securitate, raportarea lor dacă este cazul, iar în final versiunile de PHP care remediază problemele semnalate”, a transmis pentru News.ro Diana Catan, purtătoarea de cuvânt a Prefecturii Teleorman.

„Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş a tratat cu prioritate vulnerabilităţile cunoscute sub numele PHP2Shell. Toate măsurile au fost implementate în aceeaşi zi, în primele ore de la publicarea vulnerabilităţilor, şi sunt finalizate. Platformele sunt monitorizate în continuare prin instrumente de detecţie şi scanări periodice de securitate”, a transmis Cornelia Bubatu, purtătoarea de cuvânt a Direcţiei de Sănătate Publică Timiş.

„Primăria municipiului Galaţi nu a fost afectată de vulnerabilităţile recente, cunoaştem problemele semnalate şi luăm măsuri de protejare a sistemelor informatice. De altfel, colaborăm direct cu DNSC şi avem un schimb permanent de informaţii pentru a evita orice potenţial risc în acest sens”, a declarat Petrica Paţilea, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Galaţi.

Există şi instituţii care susţin că nu folosesc aplicaţia care ar putea permite atacuri informatice.

„La nivelul Spitalului Municipal Campina nu sunt folosite platforme PHP, implicit nu am fost afectaţi. Protejarea sistemelor informatice ale spitalului se efectuează cu echipamente de securitate cibernetică. Ca măsură suplimentară de protecţie, în cadrul Spitalului Municipal Câmpina nu există reţele de conectare mod wifi”, a declarat Iulian Costache, purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal Câmpina.