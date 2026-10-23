Mai multe site-uri de stat nord-coreene au fost inaccesibile după valuri de trafic cu origini în Vietnam, Filipine, Venezuela şi alte ţări; a urmat o perioadă de 32 de ore de întreruperi, începând de marţi, a precizat directorul Kentik pentru analiza internetului, Doug Madory, transmite Reuters vineri, citat de Agerpres.

Traficul a început la aceeaşi oră locală, aproximativ 11 a.m. (02.01 GMT).

"Asta înseamnă clar un atac DDoS" (Distributed Denial-of-Service, refuz distribuit al serviciului - n. red.), a explicat expertul.

Kentik a analizat doar o parte a traficului către Coreea de Nord.

Întreruperile au afectat peste 40 de site-uri oficiale din domeniul naţional .kp, cum ar fi cele ale ministerului de externe de la Phenian sau al agenţiei de presă de stat KCNA, a semnalat presa sud-coreeană.

În Coreea de Sud, presa a citat experţi în securitate care au afirmat că unul din motivele întreruperii internetului poate fi şi instabilitatea reţelei electrice din Coreea de Nord.

Problemele menţionate nu au avut probabil legătură cu cele globale; pe plan internaţional, internetul a fost afectat de dezvăluirea unor vulnerabilităţi în limbajul de programare PHP mai târziu în cursul acestei săptămâni.

Precedentul din 2014

Nu a fost prima dată când în Coreea de Nord au avut loc înteruperi ale internetului, supus în această ţară unui control strict de stat. Reuters reaminteşte că în 2014, în contextul unor controverse privind comedie a studiourilor Sony Pictures despre asasinarea fictivă a conducătorului nord-coreean Kim Jong Un, conexiunile nord-coreenilor au fost complet întrerupte timp de mai multe ore.