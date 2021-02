Ajunse la capătul puterilor, cadrele medicale de la Timișoara sunt evaluate de psihologi. ”Un război care ne-a consumat”

La un an de la apariția primelor cazuri de COVID-19 în România, medicii au ajuns la capătul puterilor.

Orele neîntrerupte de muncă, frica de boală și pacienții pierduți în lupta cu virusul au lăsat urme adânci. Așa că multe cadre medicale - dar și alți angajați din spitale - sunt copleșiți de stres, anxietate sau depresie.

La Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, conducerea instituției a decis ca toți angajații să fie evaluați de psihologi, inclusiv personalul auxiliar. Ulterior, cei care au nevoie vor primi ajutor de specialitate.

În februarie 2020, pe poarta acestui spital a intrat primul pacient din Timișoara infectat cu SARS-COV-2, o femeie de 38 de ani care se întorsese din Italia.

De atunci, mii de oameni au fost îngrijiți aici. Unii s-au prăpădit, alții au rămas în viață după săptămâni de chin la terapie intensivă.

Durerea pacienților, a rudelor care au pierdut pe cineva drag și munca aproape neîntreruptă au lăsat urme adânci în sufletele cadrelor medicale.

Daniela Bușe este asistentă de 30 de ani, dar spune că 2020 a fost cel mai greu din cariera ei.

Daniela Bușe, asistent-șef Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara: "În primul rând a trebuit să învăț să îmi ascund neputința și durerea față de pacienți, acasă fata, de ai mei, nu am putut socializa, nu mi-am putut vedea nici copilul, așa parcă s-a desfășurat numai la spital și numai lângă pacienți. Cu durerea lor, cu neputința noastră, de față foarte multe ori asupra bolii”.

Una dintre figurile emblematice ale luptei cu pandemia este medicul Virgil Musta, purtător de cuvânt al spitalului și președinte al comisiei de Boli Infecțioase de la Ministerul Sănătății.

”Spitalul a devenit prima noastră casă”

Spune că lupta cu virusul a schimbat vizibil comportamentul oamenilor.

Dr. Virgil Musta: ”La început ne-am pregătit pentru o boală obișnuită și am constatat că am intrat într-un război care ne-a consumat foarte-foarte mult. A crescut stresul, am observat să toată societatea este într-un stres și într-un comportament puțin altfel decât am fost obișnuiți”.

Pentru a-i ajuta să treacă mai ușor peste traumele din timpul pandemiei, conducerea Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara a decis să evalueze gradul de stres al fiecărui angajat. Inclusiv a personalului administrativ.

Dr. Daniela Biriș, medic clinician psiholog: "Muncă în costume. O muncă sub presiune permanentă, sub stres. O muncă contracronometru de foarte multe ori, decizii luate la secundă, o presiune fantastică asupra acestui persoanal medical ne-a dus la această concluzie de a evalua întreg personalul. Vom evalua pe lângă sănătatea mentală și fizică, anxietatea, nivelul de depresie”.

Dr. Cristian Oancea, manager Spitalul de Boli Infecțioase: ”Toți am avut stresul cum să aprovizionăm spitalul, de la industria de medicamente, până la combinezoane, măști până la actul medical. În ultimul an, spitalul a devenit prima noastră casă".

Specialiștii spun că lupta cu virusul încă nu s-a terminat, așa că e nevoie de o strategie pentru ca resursele fiecărui om - fizice și emoționale - să fie cât mai bine dozate.

Iar psihologii sunt cei care pot ajuta oamenii din prima linie să treacă mai ușor peste această perioadă.