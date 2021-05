Agricultura urbană devine o modă în România. Cât costă să ai o grădină pe balcon

Cum ar fi să aveți pe balcon sau pe acoperiș propria gradină în care să cultivați roșii, castraveți, sau salată? Greu, dar merită tot efortul, spun cei care chiar se ocupă cu așa numita agricultură urbană.

Inclusiv în curțile restaurantelor au apărut straturi din care bucătarii culeg legume proaspete în fiecare dimineața.

Investiția poate fi accesibilă, însă cine se apucă de grădinărit în oraș trebuie să fie pregătit de muncă.

Puteți cultiva și în fața blocului, dacă vă înțelegeți cu vecinii, dar soluția cea mai eficientă este pe acoperiș. Se rezolvă astfel problema hidroizolației. Scade temperatura cu câteva grade, iar apa de ploaie nu se mai scurge în sistemul de canalizare, atât de încărcat la noi.

Sincron manager firma acoperișuri verzi: "Dacă structuriștii verifică și acoperișurile sunt suficient de solide încât să reziste o încărcare permanentă de 80-100 de kilograme se pot pune și pe blocurile vechi. Împreună cu refacerea hidroizolației pe acoperiș al unui bloc vechi prețurile se pot ridica până la 100 de euro metrul pătrat plus TVA".

Proprietarii unui restaurant din București au sacrificat mai multe mese de pe terasă pentru a face loc unei grădini de zarzavaturi. Pentru amenajarea ei, a fost adus câteva tone de pământ. Rezultatul: produse proaspete, dar și o oază de verdeață în mijlocul Capitalei. Legumele sunt culese în aceeași zi în care sunt gătite:

"Avem niște prieteni care se ocupă de răsaduri și de plantarea lor. Vin regulat, în funcție de cum se termină o producție, pentru că acum avem salată verde, avem varză kale și trebuie să le folosim ca să poată să vină să pună roșii, castraveți, fasole verde. E un gust total diferit, pentru că nu e crescut artificial, e natural".

În supermarketuri au apărut microserele care oferă totul proaspăt, de la plante aromatice, legume sau verdețuri.

Cristi Tudor: "Investițiile pot fi de până la 500-600 de euro, 1.000 de euro metrul pătrat distribuit. Nu este chiar atât de accesibil. Tocmai de aceea nu sunt foate răspândite în această parte a Europei".

La Institutul Francez din București, în jardiniere de mici dimensiuni, angajații și-au cultivat propriile plante, legume și fructe. E motiv de relaxare, dar și de socializare. Nici nu e mult de muncă. Plantele își iau apa dintr-un vas de argilă îngropat în pământ:

"Am căutat răsadurile la piața din Obor și am ales să cumpăram legume pe care să le putem mânca. Am pus plante aromatice pe care le putem pune în salate sau în ceai și am cumpărat, de asemenea, căpșuni și roșii".

Camelia Donțu, reporter Pro TV: "Poate fi și o idee inspirată de cadou. Această jardiniera costă 280 de lei. În care este inclus transportul și compostul. Daca vreți un mesaj inscripționat, mai plătiți 40 de lei. Iar răsadurile sunt 10-20 lei".

În Sectorul 3 din București, pe un teren de 400 de metri pătrați, câțiva cutezători fac și ei agricultură de oraș.

Au sistem de irigații care nu a fost ieftin, dar nu folosesc niciun fel de chimicale. Este o oază de liniște printre blocuri și un loc de socializare, unde copiii pot mânca fructe direct din pom.

Potrivit unui studiu recent, balconul este locul preferat pentru agricultură urbană de aproape 50% dintre cei chestionați, în timp ce 14% cultivă în fața blocului, iar 8% la periferie.