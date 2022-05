Statul vrea să învețe tinerii să facă agricultură. „În Europa, 90% din managerii de fermă pe studii sunt copii de fermieri”

StirilePROTV

Agricultura are nevoie de oamnei cu viziune care să știe să cultive eficient pământul și să crescă animale.

De altfel au apărut tot mai multe programe finanțate de stat și de companii private care îi încurajează pe tineri să preia fermele familiei și să le modernizeze.

Autoritățile spun că vor investi 50 de milioane de euro în școlile cu profil agricol în următorii doi ani.

La ferma familiei Luculeasa, de lângă Vaslui, în conducerea afacerii s-a implicat și Alin, singurul copil al familiei. Pasionat de tehnologie, tânărul de 29 de ani a cumpărat utilaje inteligente, iar acum cele 2000 de hectare cu cereale sunt lucrate cu 30 de angajați.

Alin Luculeasa, tânăr fermier: „Atunci când eram mic mi-am promis că niciodată nu o să fac agricultură pentru că îl vedeam pe tatăl meu că petrecea foarte mult timp în fermă. Și mie nu îmi plăcea asta, că nu îl petrecea cu mine. Dar acum s-au schimbat lucrurile. Pentru că am venit cu un aport tehnologic, tehnică performantă, să petrecem cât mai puțin timp în fermă, fizic. Putem programa ce facem în fiecare zi pe calculator, totul este urmărit prin GPS”.

Cu o perspectivă diferită a venit și Răzvan, un tânăr din Ialomița. Familia lui cultiva cereale și legume în stilul tradițional. Absolvent de două facultăți, drept și administrarea afacerilor, de când a trecut la conducerea afacerii, tânărul a crescut considerabil veniturile fermei, care s-a extins acum de la 35 la 400 de hectare.

Răzvan Prelipcean, tânăr fermier: „Mă asigur că ferma are banii de care are nevoie, că orice proiect de investiții e finanțat. A fost practic un element de noutate pe care l-am adus eu în fermă, vânzările către supermarketuri. Până să mă implic mai activ, vânzarea se întâmpla către piața angro, către cei care cumpărau și revindeau mai departe. Eu am simțit că nu e de perspectivă, așa că am căutat să dezvolt segmentul de supermarketuri și acum caut să mă orientez către partea de export”.

De altfel, în contextul actual în care statele caută soluții ca să crească producția, nevoia de agricultori cu viziune este tot mai mare.

Florin Ciolacu, directorul executiv al Clubului Fermierilor Români: „La nivel european, 90% din managerii de fermă pe studii sunt copii de fermieri. Acești tineri pe care îi avem și care au specializări diferite, vin din zona de psihologie, sociologie până în zona politehnică, foarte mulți sunt absolvenți de științe agricole, vin cu înțelegeri diferite”.

Miruna, de pildă, a absolvit arhitectură, dar de câţiva ani a preluat ferma familiei pe care visează să o extindă cât mai mult.

Miruna Spiridon: „Am reușit să creștem și suprafața, să venim și cu niște tehnologie în plus, să apelăm la niște fonduri europene ca să modernizăm tot ce înseamnă spații de depozitare. Partea asta de tehnologie cred că stă mai mult în puterea noastră să o schimbăm, să venim cu îmbunătățiri. Mama s-a bucurat că există și latura asta dezvoltată și cred că acolo ne îndreptăm”.

Sorin Moise, secretar de stat în ministerul agriculturii: „157 de milioane de euro pentru continuarea activității tinerilor fermieri deja instalați și o sumă de 150 de milioane de euro pentru instruirea și instalarea tinerilor fermieri”.

Numai în ultimul an, la Ministerului Agriculturii, s-au înregistrat peste 1000 de fermieri de până în 40 de ani.