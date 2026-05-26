Acești acizi grași, disponibili sub formă de suplimente alimentare precum capsulele cu ulei de pește și considerați benefici pentru sănătatea mentală și fizică, ar putea reduce comportamentul agresiv, potrivit unui studiu publicat în 2024.

Omega 3 a fost asociat anterior cu prevenirea schizofreniei, iar agresivitatea și comportamentul antisocial sunt considerate, parțial, consecințe ale unei alimentații deficitare. Cercetările sugerează că ceea ce mâncăm poate influența chimia creierului, scrie Science Alert.

Reducere de până la 28% a agresivității

Cercetători de la University of Pennsylvania au extins rezultatele unor studii mai mici privind efectele suplimentelor cu Omega 3 asupra agresivității. Meta-analiza lor a inclus 29 de studii clinice randomizate controlate, cu un total de 3.918 participanți.

În toate studiile analizate a fost observat un efect modest, dar vizibil, pe termen scurt, echivalent cu o reducere de până la 28% a agresivității, indiferent de variabile precum vârsta, sexul, diagnosticul medical sau durata și doza tratamentului.

„Cred că a venit momentul să implementăm suplimentarea cu omega-3 pentru reducerea agresivității, indiferent dacă vorbim despre comunitate, clinică sau sistemul de justiție penală”, a declarat neurocriminologul Adrian Raine la publicarea meta-analizei.

Studiile incluse, desfășurate între 1996 și 2024, au avut o durată medie de 16 săptămâni. Participanții proveneau din categorii foarte diferite, de la copii cu vârsta de până la 16 ani până la persoane între 50 și 60 de ani.

Mai mult, reducerea agresivității a fost observată atât în cazul agresivității reactive (ca răspuns la provocare), cât și al agresivității proactive (comportament planificat dinainte). Înaintea acestui studiu, nu era clar dacă omega-3 poate influența aceste tipuri diferite de agresivitate.

Un ajutor pentru copii

Deși vor fi necesare studii mai ample și pe perioade mai lungi pentru confirmarea relației, cercetarea contribuie la înțelegerea modului în care capsulele cu ulei de pește și omega-3 ar putea avea beneficii pentru creier.

„Cel puțin, părinții care caută tratament pentru un copil agresiv ar trebui să știe că, pe lângă orice alt tratament pe care îl primește copilul, una sau două porții suplimentare de pește pe săptămână ar putea ajuta”, a spus Raine.

Cercetătorii cred că efectele Omega 3 asupra inflamației și asupra proceselor esențiale ale creierului ar putea contribui la reglarea agresivității.

Încă există multe întrebări fără răspuns, însă echipa consideră că există suficiente dovezi pentru aprofundarea cercetărilor.

Pe lângă acestea, există și studii care arată că medicamentele derivate din ulei de pește pot reduce riscul de infarct fatal, accident vascular cerebral și alte probleme cardiovasculare, ceea ce sugerează numeroase beneficii ale includerii omega-3 în alimentație.

„Omega 3 nu este o soluție magică ce va rezolva complet problema violenței în societate”, a declarat Raine.

„Dar poate ajuta? Pe baza acestor rezultate, credem cu tărie că da și că ar trebui să începem să folosim noile cunoștințe pe care le avem.”

Deocamdată, cel mai important pas rămâne continuarea cercetărilor pentru a determina dacă omega-3 poate avea un rol viitor în tratarea agresivității la pacienți.

Pe baza rezultatelor actuale, cercetătorii sunt optimiști.

„Rezultatele acestui studiu arată că suplimentarea cu omega-3 reduce semnificativ comportamentul agresiv pe termen scurt, chiar dacă efectul este moderat”, au scris cercetătorii în lucrarea lor.