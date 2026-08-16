Aglomeraţie este şi pe A2 şi pe DN 7 Piteşti-Sibiu, anunţă Centrul Infotrafic din IGPR, care recomandă rute alternative, scrie news.ro.

„Se înregistrează valori ridicate de trafic pe arterele rutiere principale dinspre destinaţiile turistice de la mare şi de pe Valea Prahovei către Capitală. Se circulă în coloană pe DN 1 Braşov-Ploieşti, între staţiunile Predeal şi Buşteni, pe sensul către Ploieşti, iar în celălalt sens între Poiana Ţapului şi Buşteni, dar şi pe tronsonul cuprins între localităţile Nistoreşti şi Comarnic”, conform Centrului Infotrafic.

Cozi și pe A2, între Constanța și București

Valori crescute de trafic sunt semnalate şi pe autostrada A2, pe sensul dinspre Constanţa către Bucureşti, pe tronsonul kilometric 157 – 147, între Cernavodă şi Feteşti. La kilometrul 145, pe sensul de mers spre Bucureşti, s-a produs un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, în care au fost implicate patru autovehicule, ce au fost scoase pe banda de urgenţă, nefiind impuse restricţii de circulaţie pe benzile 1 şi 2.

Se circulă în coloană şi pe DN 39, pe ambele sensuri de deplasare, între localităţile Lazu şi Tuzla.

De asemenea, aglomeraţie este înregistrată şi pe DN 7 Piteşti – Sibiu, pe raza localităţilor Călimăneşti şi Căciulata, pe ambele sensuri de mers.

Rutele alternative recomandate de polițiști

Pentru evitarea timpului de aşteptare în coloană, şoferii sunt sfătuiţi să opteze şi pentru rute alternative.

Pentru DN 1 Bucureşti - Ploieşti - Braşov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere:

· Bucureşti - Autostrada A3 - Ploieşti - Cheia - DN 1A - Braşov;

· Bucureşti - Autostrada A1 - Piteşti - Câmpulung - DN 73 - Râşnov;

· Bucureşti - DN 71 - Târgovişte - DN 72A - Câmpulung - DN 73 - Râşnov;

· Bucureşti - Târgovişte - DN 71 Sinaia.

Șoferii care se întorc de la mare au alternative

Pentru evitarea aglomerării autostrăzii A2 Constanţa – Bucureşti, poliţiştii recomandă şoferilor care se întorc de pe litoral folosirea rutelor alternative, respectiv:

· DN 2A Constanţa – Hârşova – Slobozia - Urziceni – DN 2 – Bucureşti;

· A2 – Feteşti sau Drajna - DN 3A – Lehliu-Gară - DN 3 – Fundulea – Bucureşti;

· DN 3 Constanţa – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (traversare cu bacul) – Călăraşi – DN 21 Călăraşi – Drajna - A2 Drajna – Bucureşti (sau, din municipiul Călăraşi - DN 3 – Lehliu-Gară – Fundulea – Bucureşti).

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române recomandă conducătorilor auto să ia în considerare următoarele sfaturi: creşterea distanţei de siguranţă între vehicule; evitarea depăşirii coloanelor auto; planificarea cu atenţie a traseului de parcurs şi folosirea de rute alternative; manifestarea respectului faţă de ceilalţi participanţi la trafic, semnalizând orice intenţie de schimbare a benzii de circulaţie sau a direcţiei, după o asigurare corespunzătoare; pe autostrăzi, semnalizarea din timp a intenţiei de schimbare a benzii de circulaţie şi conducerea cu atenţie sporită; evitarea preocupărilor de natură a distrage atenţia de la condus.