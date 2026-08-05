Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut.

Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. Potrivit EUROCONTROL, în Europa sunt operate, în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut.

Ca sa ne facem o idee despre amploarea traficului aerian la fiecare două secunde un avion decolează sau aterizează.

În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană.

Creșterea se vede și în România. În primele șase luni ale anului, aeroporturile Henri Coandă și Băneasa au fost tranzitate de aproximativ 8.500.000 de pasageri, cu peste 5% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același interval au fost înregistrate peste 68.000 de aterizări și decolări, în creștere cu peste 3% față de primul semestru din 2025.

Iar aglomerația se vede și în aeroport. Chiar și la această oră, terminalul este plin de români care pleacă în vacanță, în special către destinațiile preferate din Grecia și Turcia, două dintre statele care și-au depășit în această vară recordurile istorice de trafic aerian. Recorduri au fost înregistrate și în Albania, Serbia, Muntenegru și Georgia, potrivit EUROCONTROL.

În următoarele săptămâni, odată cu vârful sezonului estival, aeroporturile și companiile aeriene se așteaptă ca fluxul de pasageri să rămână la un nivel foarte ridicat, astfel că ne sfătuiesc să ajungem în aeroport cu cel puțin două ore înainte.