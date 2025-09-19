Africa este de șapte ori mai mare decât Europa: campanie globală pentru corectarea hărților școlare

19-09-2025 | 12:11
Pe harta lumii utilizată în sălile de clasă din întreaga lume, suprafaţa Uniunii Europene pare doar cu puţin mai mică decât cea a Africii.

Vlad Dobrea

În realitate, Africa este de peste şapte ori mai mare, iar o iniţiativă continentală solicită înlocuirea hărţii numite "Mercator", informează vineri AFP.

Gerardus Mercator a fost un geograf, cartograf, filosof şi teolog născut în Flandra în 1512. Harta lui, prezentată în 1569, a fost concepută pentru navigaţia maritimă şi constituie o referinţă în acest domeniu.

"Proiecţia" sa (reprezentarea plană a sferei terestre) păstrează formele şi unghiurile diferitelor continente, permiţându-le marinarilor să traseze rute în linie dreaptă peste oceane. Însă această hartă nu respectă scările de mărime.

"Timp de secole, proiecţia Mercator a minimizat Africa, alimentând o poveste conform căreia Africa este mai mică, periferică şi mai puţin importantă", a declarat Fara Ndiaye, cofondatoare a grupului panafrican Speak up Africa.

Organizaţia sa a lansat în luna aprilie campania "Correct the Map" ("Corectează harta") împreună cu grupul Africa No Filter (Africa Fără Filtre) pentru ca acest continent să apară la dimensiunea sa reală pe hărţile utilizate de şcoli, mass-media şi organizaţii internaţionale.

Puzzle

 

Transformarea unei sfere, Pământul, într-un dreptunghi perfect, reprezintă însă un puzzle: anumite părţi trebuie reduse, alungite sau omise, au explicat experţii în cartografie.

O hartă a lumii va fi, de asemenea, diferită dacă se decide ca Australia sau Siberia să constituie centrul acesteia.

Din punct de vedere istoric, hărţile au reflectat viziunea creatorilor lor asupra lumii. Tăbliţele de lut ale babilonienilor plasau acest imperiu din secolul al VI-lea î.Hr. în centrul lumii. Hărţile medievale europene erau influenţate de religie.

Proiecţia Mercator, centrată pe Europa, alungeşte zonele apropiate de polii Pământului, în timp ce micşorează regiunile ecuatoriale, făcând ca regiuni precum Europa şi America de Nord să pară mult mai mari decât sunt în realitate.

O suprafaţă de 100 km2 în Norvegia pare de patru ori mai mare decât aceeaşi suprafaţă în Kenya. Groenlanda pare să aibă aceeaşi dimensiune ca Africa şi America de Sud. În realitate, Africa este de 14 ori mai mare decât Groenlanda. O singură ţară din America de Sud, Brazilia, este la rândul ei de patru ori mai mare decât Groenlanda.

Alternative la proiecţia Mercator au apărut de-a lungul secolului al XX-lea, cum ar fi cele ale lui Winkel Tripel în 1921 şi Arthur Robinson în 1963, care au redus distorsiunile, dar au sacrificat precizia.

Proiecţia Gall-Peters din anii 1970 a restabilit proporţiile, dar a alungit formele.

În încercarea de a găsi un echilibru, cartografii Tom Patterson, Bojan Savric şi Bernhard Jenny au lansat în 2018 proiecţia Equal Earth (Pământul Egal - n.red.).

Africa, precum şi America Latină, Asia de Sud şi Oceania apar mult mai vaste pe această hartă decât în proiecţia Mercator.

Campania "Correct the Map" îşi propune să extindă utilizarea hărţii Equal Earth, recent aprobată de Uniunea Africană.

"Următorii paşi constau în promovarea adoptării acesteia în programele şcolare africane (...) şi într-o colaborare cu mass-media şi cu editorii", a declarat Fara Ndiaye. "Implicăm, de asemenea, ONU şi UNESCO", a adăugat ea.

Polemică "naivă"

 

Această hartă "păstrează suprafeţele relative ale continentelor şi, pe cât posibil, arată formele lor aşa cum apar ele pe un glob", a explicat Bojan Savric, unul dintre creatorii săi.

"Majoritatea programelor informatice de cartografie acceptă Equal Earth începând din 2018", a subliniat el, recunoscând totuşi că este dificil să schimbi obiceiurile oamenilor.

Însă, prin păstrarea suprafeţelor, Equal Earth "nu păstrează unghiurile", ceea ce face "calculele privind distanţa sau direcţia între două puncte pe hartă să devină mai complexe", a precizat Ed Parsons, un geograf digital, care consideră că "nicio proiecţie nu este lipsită de probleme".

"Orice afirmaţie potrivit căreia Mercator induce oamenii în eroare într-un mod flagrant pare naivă", a declarat Mark Monmonier, un profesor de geografie de la Universitatea din Syracuse şi autor al cărţii intitulate "Cum să minţi cu ajutorul unor hărţi", subliniind că tabelele şi graficele sunt mult mai potrivite decât hărţile pentru a compara ţările între ele.

"Pentru a câştiga respectul planetar", Africa trebuie "să se bazeze pe excelenţa politicilor sale" mai degrabă decât pe dimensiunea sa pe hartă, a declarat Bright Simons, un analist politic din Ghana, adăugând că Coreea de Sud, oricât de mare sau de mică ar părea pe harta lui Mercator, are "aproape acelaşi PIB ca cele 50 de ţări africane la un loc".

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 19-09-2025 12:11

