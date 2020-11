Afaceri înfloritoare în vremuri de pandemie. Segmentul care a înregistrat o creștere de 50%

Sunt afaceri care nu doar că au rezistat în vremuri de pandemie, ba chiar au înflorit faţă de anul trecut.

Mulţi români, nevoiţi să stea acasă, s-au apucat de schimbări în locuinţă. Statistica arată că, numai pe segmentul de reamenajări, creşterea a fost de peste 50 la sută în primele nouă luni din 2020.

Mai mult timp petrecut acasă a însemnat, pentru unii români, mai multe idei de reamenajare a căminului. Şi nu puţini sunt cei care, în funcţie de bugetul disponibil, au făcut tot felul de lucrări prin locuinţă ori prin curte.

Bărbat: "Noi ne-am făcut o mansardă şi acum tot facem. Am văzut un perete aici din lemn, nu am putut să rezist, am fost şi l-am făcut. Am luat piatră apoi să îmi plachez casă că m-am săturat de decorativă şi tot aşa.

Cred că toată lumea face lucrul ăsta, se axează pe ceva de făcut în casă".

Aşa că magazinele de bricolaj au avut vânzări mult mai mari decât anul trecut.

Alexandru Scarlat, Reprezentantul unui magazin de materiale de construcţii: "De cele mai multe ori clienţii apelează la noi pentru reamenajarea băii în special, pentru clienţii care locuiesc la casă, tendinţa este de reamenajare a spaţiului exterior. Piaţa s-a îndreptat foarte mult către arhitecţi, arhitecţii sunt cei care oferă o orientare generală a clienţilor către cele trei elemente esenţiale - spaţiu, buget, gust".

Emil Ivănescu, Ordinul Arhitecţilor, Bucureşti: "Tot ce înseamnă pandemie, toate transformările acestea, au dus la o accentuare foarte mare a rezidenţialului, atât ca amenajare, ca spaţiu în interior, cât şi ca şi construcţie efectivă. Oamenii au nevoie să îşi redimensioneze anumite spaţii, dacă nu toate spaţiile."

Datele Institutului Naţional de Statistică arată că, în primele nouă luni din 2020, domeniul construcţiilor a avut o creştere însemnată comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Reparaţiile au înregistrat un plus de 56%, iar lucrările de întreţinere - de aproape 40%. O evoluţie vedem şi în cazul construcţiilor noi - atât pe segmentul de locuinţe, cât şi pe cel de birouri şi spaţii comerciale.

Construcţiile au mers bine şi pentru segmentul de locuinţe. Au fost date în folosinţă peste 30 de mii de locuinţe noi, majoritatea în oraşe. Cele mai multe locuinţe din cele terminate, adică aproape 30%, sunt în Bucuresti-Ilfov, aici este de altfel şi cea mai mare cerere.

Domeniul construcţiilor a fost alimentat şi de lucrările comandate de stat. La capitolul infrastructură rutieră au fost demarate proiecte în valoare de peste cinci miliarde de lei, finanţate în proporţie de 80% din fonduri europene. Cei mai mulţi bani s-au dus pentru şosele moderne şi reparaţii de căi ferate. La autostrăzi, însă, bilanţul este mai degrabă modest: aproximativ 50 de kilometri noi anul acesta, până acum.