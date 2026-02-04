Anul trecut, traficul aerian a crescut cu zece la sută față de 2024. Aproape un milion și jumătate de pasageri au tranzitat anul trecut Aeroportul Internațional „Traian Vuia" din Timișoara. Cursele introduse recent aici i-au încurajat pe mulți să încerce destinații noi.

Bărbat: „Anul trecut am fost în Italia și în Cipru, tocmai că era cursă de aici și era mult mai comod”

În fața acestui apetit mare pentru călătorii, rețeaua de zboruri externe a fost extinsă.

Călin Petrescu, purtător de cuvânt Aeroportul Internațional Timișoara: „Șapte rute noi spre Istanbul, o conexiune diversă spre Asia, de exemplu. Faimosul Dubai, Napoli, Basel, Larnaca și Frankfurt”.

Corespondent PRO TV: „Și anul acesta vor fi introduse alte cinci noi destinații, printre care Praga, Atena și Berlin."

La Cluj, Aeroportul "Avram Iancu" a avut al doilea cel mai mare volum de zboruri din țară, după Otopeni, cu peste 30 de mii de aterizări și decolări în 2025.

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional din Cluj: „O creștere la traficul intern de aproximativ 20% am avut în 2025, față de 2024."

Iar cererea i-a făcut pe administratorii hubului aerian să introducă noi curse.

Corespondent PRO TV: „Printre cele mai importante destinații se numără Dubrovnik, oraș turistic din Croația, Abu Dhabi și Salonic. Mai mult, o nouă companie de zbor va conecta direct orașul Cluj-Napoca cu Oslo și Copenhaga”.

Noi rute aeriene la Cluj

Milano Malpensa (din 29 martie 2026) – Wizz Air

Antalya (din 30 martie 2026) – Wizz Air

Berlin Brandenburg (din 31 martie 2026) – Wizz Air

Malta (din 22 mai 2026) – Wizz Air

Dubrovnik (din 23 mai 2026) – Wizz Air

Abu Dhabi (27 octombrie 2026) – Wizz Air

Atena (29 martie 2026) – Animawings

Salonic (4 aprilie 2026) – Animawings

Olbia-Sardinia (2 iunie 2026) – Animawings

Copenhaga (28 iunie 2026) – Norwegian Air Shuttle

Oslo Gardermoen (20 iunie 2026) – Norwegian Air Shuttle

Brașovul are din a doua jumătate a anului trecut 7 rute noi, printre care Katowice, în Polonia, și Memmingen, în Germania. Iar pentru sezonul de vară vor fi chartere spre Palma de Mallorca și Malaga.

Și aeroportul din Craiova este tot mai aglomerat, mai ales că este folosit inclusiv de bulgari și de sârbi.

Sorin Manda, directorul Aeroportului din Craiova: „În vară o să avem undeva la 23 de destinații. // Veneția și Barcelona, plus altele”.

Iar începând din mai se va putea ajunge de la Iași cu avionul în regiunea Toscana.

Traficul de pasageri pe aeroporturile din țară

Aeroportul Henri Coandă București (Otopeni) +6,7%

Aeroportul Aurel Vlaicu București (Băneasa) +548,7%

Aeroportul Avram Iancu Cluj Napoca +9,7%

Aeroportul Traian Vuia Timișoara +10,2%

Aeroportul Iași +2,2%

Aeroportul Brașov +48%

Aeroportul Mihail Kogâlniceanu Constanța +9,2%

Potrivit Asociației Aeroporturilor din România, peste 28 de milioane de pasageri au tranzitat terminalele aeriene de la noi din țară, în creștere față de 2024.

EMANUELA BĂLUŞ, DOINA PLĂCINTĂ, ROXANA VLĂDĂŞEL, ANA TUDORAN, MARIANA APOSTOAIE, DAN PETCU