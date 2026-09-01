Tânărul a fost plasat apoi, în arest la domiciliu, în timp ce părintele, va afla miercuri, ce măsură va fi luată în cazul său.

Tragedia s-a produs, luna trecută. Potrivit polițiștilor, adolescentul a intrat cu motocicleta pe o stradă cu sens unic, și a lovit copilul, care ieșise în drum.

Cel mic, a murit la spital. Adolescentul nu avea permis, iar motocicleta nu era înmatriculată.

Potrivit anchetatorilor, tatăl i-ar fi încredințat fiului, vehiculul cu două roți, deși știa că acesta, nu are dreptul să conducă. Polițiștii fac cercetări, pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis, și conducerea unui vehicul neînmatriculat.