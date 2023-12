Administraţia Prezidenţială anunță că detalierea cheltuielilor turneului african al lui Iohannis nu pot fi comunicate

De asemenea, Administrația Prezidențială argumentează că această operaţiune poate genera situaţii de încălcare a prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

În ceea ce priveşte cheltuielile cu cazarea în turneu, Administraţia Prezidenţială a transmis că acestea sunt disponibile prin intermediul cadrului de transparenţă în materie de execuţie bugetară.

Singura informaţie la care Biroul de Presă a răspuns a fost cea legată de componenţa delegaţiei oficiale a preşedintelui Klaus Iohannis. Aceasta în pofida faptului că solicitarea a fost adresată după ce Klaus Iohannis a spus, în timpul vizitei în Capul Verde, că va instrui Biroul de presă să dea o informare despre costurile turneului în Africa.

Agenţia News.ro a solicitat Administraţiei Prezidenţiale, în bagza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, să precizeze care au fost costurile turneului pe care preşedintele Klaus Iohannis l-a efectuat în Africa, în perioada 14-23 noiembrie 2023.

Administraţia Prezidenţială a transmis într-un răspuns către agenţia News.ro că ”deplasările delegaţiilor oficiale conduse de Preşedintele României se realizează în baza unor contracte de prestări servicii pentru executarea zborurilor speciale, încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea, pregătirea şi executarea zborurilor speciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 755/1998, cu modificările şi completările ulterioare”.

”Potrivit cerinţelor stabilite prin Regulamentul anterior menţionat, informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea zborurilor speciale intră sub incidenţa legislaţiei naţionale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, context în care contractele pentru prestarea serviciilor de executare a zborurilor speciale sunt documente care conţin date şi informaţii clasificate, în integralitate. Pe cale de consecinţă, nicio informaţie din cuprinsul sau asociată acestora nu poate fi comunicată, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare”, arată Biroul de Presă al Administaţiei Prezidenţiale.

La întrebarea privind costurile defalcate privind transportul cu aeronava oficială, în turneul prezidenţial, Administraţia Prezidenţială a transmis că ”detalierea cheltuielilor necesare pentru aceste deplasări externe, pe destinaţii, perioade şi categorii, nu este posibilă, întrucât această operaţiune poate genera situaţii de încălcare a prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, deoarece o parte consistentă dintre datele şi informaţiile solicitate de dumneavoastră sunt clasificate”.

Costurile deplasărilor oficiale ale şefului statului au fost de-a lungul timpului în centrul dezbaterilor publice.

Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat de reporterul Libertatea, în timpul vizitei în Cabo Verde, de ce nu face publice cheltuielile deplasărilor.

”Faptul că am venit în Africa arată o nouă abordare a României faţă de continentul african. Avem o nouă strategie faţă de Africa şi ca să-i dau greutate, am planificat acest turneu în Africa. Şi chiar dacă nu s-a încheiat încă, suntem la a treia vizită de stat aici, în Capul Verde, pot să concluzionez deja şi dacă vreţi să fiu foarte concentrat: prin acest turneu am repus România pe radarul african. Cred că românii apreciază, fiindcă mulţi cunosc relaţiile pe care le-am avut şi cred că mulţi îşi dau seama de potenţialul enorm pe care îl reprezintă o relaţie bună între România şi statele africane, între Uniunea Europeană şi Africa”, a spus şeful statului.

”În ce priveşte cheltuielile, sigur că aceste lucruri vin cu nişte cheltuieli, voi instrui serviciul presă să vă dea o informare conform legii”, a mai spus preşedintele Klaus Iohannis.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 12-12-2023 11:24