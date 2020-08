Adevărul din spatele imaginii cu ambasadorul Chinei călcând peste trupurile tinerilor din Kiribati

În timp ce localnicii explică imaginile printr-un ritual de bun-venit, la nivel internațional se vorbește despre un gest binevoitor la adresa Chinei, în contextul influenței tot mai mari pe care o are în Pacific.

Ambasadorul chinez Tang Songgen a vizitat insula Marakei la începutul acestei luni.

O fotografie făcută la sosire îl arată pe ambasador trecând peste spatele tinerilor întinși la pământ în fața lui.

Ambasadorul ține de mână două femei îmbrăcate în rochie tradițională.

Potrivit The Guardian, unii observatori politici au spus că ipostaza în care au fost puși localnicii se traduce prin influența crescândă a Chinei în regiune, în condițiile în care guvernul din Kiribati a renunțat la alianța diplomatică cu Taiwanul, pentru China.

În spațiul online, mai mulți internauți care pretindeau că sunt din regiune au explicat că nu este nimic mai mult decât o practică tradițională de bun-venit, „călcatul pe spate”, iar imaginile au fost greșit interpretate.

„Aceasta este tradiția la noi pe insulă pentru a le arăta respect oaspeților”, spune unul dintre aceștia.

„Dacă un străin se însoară cu o localnică, bărbații din familie se întind pe jos și se lasă călcați pe spate de oaspete, care își poartă mireasa pe umeri. Acest ritual de bun-venit se aplică atât la nunți, cât și pentru oaspeți. Haideți să nu manipulam adevărul pentru a servi anumitor scopuri”, a explicat Adlih Ztuhcs, într-un comentariu online.

Aceeași opinie este împărtășită și de dr. Katerina Teaiwa, lector la Colegiul Universitar Național al Asiei și Pacificului. Chiar dacă imaginea simbolizează puterea, oamenii din Marakei se pare că își arată ospitalitatea și onoarea, mai degrabă decât să apară într-o ipostază de subjugare.

I simply cannot imagine any scenario in which walking on the backs of children is acceptable behavior by an ambassador of any country (or any adult for that matter!) Yet here we are thanks to #China’s ambassador to Kiribati. https://t.co/HcJqfbaKzg