Din primele informații, unul dintre autotrenuri a intrat în coliziune cu un alt autotren care era staționat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Partea carosabilă este curată și uscată.

Pentru eliberarea carosabilului și curățarea lichidelor provenite de la autovehiculele implicate în accident, circulația pe sensul Craiova–Pitești va fi închisă temporar între nodul rutier Alba Iulia și nodul rutier A1.

Intervenția este estimată să dureze cel puțin patru ore, în funcție de evoluția operațiunilor de degajare și curățare.

La fața locului intervin polițiști, echipaje de prim-ajutor, pompieri și o echipă de intervenție a DRDP Craiova.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor aflați în zonă.