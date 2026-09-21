Elevii primesc tichete valorice, cu care pot achita cotizația la un club sau cursuri de inițiere. Astfel de exemple sunt deocamdată rare, dar îi pot inspira și pe alți edili să procedeze la fel.

La vârsta de 11 ani, pe lângă dansul sportiv, Maia face și canto. Pentru părinți, cheltuiala nu e neglijabilă, așa că s-au bucurat când Primăria Brașov a anunțat că sprijină financiar copiii, ca să practice un sport.

Mihaela Ilinca, mama Maiei: „Ea face mai multe activități și am zis că este benefic pentru că orice bănuț în plus contează.”

Începând din acest an școlar, elevii primesc vouchere de 150 de lei ca să achite cotizația la cluburile sportive pe care le frecventează.

Lorena Osmache, antrenor Asociația sportivă Fabrica de Dans: „Am simțit o creștere a înscrierilor în luna septembrie, la nivel de inițiere.”

Georgiana Ciuciulete, antrenor inițiere Handbal Corona Brașov: „Ni se pare o inițiativă foarte bună, ținând cont de faptul că în ultima perioadă copiii sunt foarte sedentari, a venit ca mănușă pentru părinți.”

Bugetul este limitat, totuși.

Dan Ghiță, viceprimarul Brașovului: „Ajunge undeva pe la vreo 5.000 de copii în fiecare lună, acești copii trebuie să fie legitimați și să facă sport la un club afiliat.”

Banii nu ajung la copii, ci sunt virați direct cluburilor sportive, care își pot plăti astfel cheltuielile de funcționare.

Răzvan Harhătă, coordonator tehnic ACS Viitorul Brașov: „Echipamente, mingi, chiria terenurilor, arbitrajele, medicii.”

La Cluj, primăria oferă vouchere sportive în valoare de 700 lei, o singură dată, elevilor de clasa a III-a. Mulți copii folosesc acești bani pentru cursuri de inițiere.

Radu Claudiu, instructor de înot: „Am observat că părinții și copiii își doresc să experimenteze mai multe discipline sportive.”

Dan Tarcea, viceprimar Cluj-Napoca: „În clasa a treia, copilul înțelege despre ce este vorba, și poate să prindă drag de un sport.”

Și Primăria Sectorului 2 din București sprijină copiii care fac sport cu 250 de lei pe lună. Iar în Sectorul 1 din Capitală, din acest an, sălile de sport ale școlilor pot fi folosite după orele de curs pentru antrenamentele organizate de diferite cluburi.