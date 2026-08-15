''Loviturile israeliene împotriva Hezbollah ar trebui să relanseze negocierile şi să le facă mai serioase, nu să producă efectul contrar'', a afirmat Doron Spielman.

Acesta a accentuat că organizaţia proiraniană Hezbollah este un inamic comun pentru Israel şi Liban.

Atacuri aeriene israeliene au ucis sâmbătă 11 oameni, inclusiv femei şi copii, în sudul Libanului, cel mai grav bilanţ de la acordurile de pace din iunie, care au dus la o reducere a ostilităţilor dintre Israel şi organizaţia proiraniană Hezbollah.

Armata israeliană a anunţat că a vizat, printre altele, pe un comandant al Hezbollah şi infrastructura acestei organizaţii.