Toţi răniţii, cu excepţia unui german şi a unui polonez sunt cetăţeni croaţi.

300 de pompieri, ajutați de localnici, au luptat cu flăcările, dar nu au putut salva numeroase locuințe, restaurante, ambarcațiuni și mașini.

O persoană a fost găsită fără viață aseară de către poliţiști, în cursul verificărilor în clădirile mistuite de flăcări.

Este vorba despre "unul dintre cele mai grave incendii din istoria Croaţiei", a anunţat comandantul-şef al pompierilor, care a precizat că în jur de o mie de hectare s-au făcut scrum. Alimentat de rafale violente de vânt, focul a pârjolit păduri de pin şi a parcurs între 12 şi 15 kilometri în 90 de minute.

Josip Fantov, Omiš: ”Eram la o petrecere în Nemira (localitatea învecinată) când cerul s-a făcut brusc roșu. Am alergat acasă toți. Aveam turiști cazați în apartamente, i-am evacuat și noi am rămas să luptăm cu flăcările”.

Aproape 2 mii de oameni au fost evacuați în miez de noapte. 194 de persoane, printre care și copii, au fost recuperați de salvatori din mare.

Între timp, cei evacuați s-au întors în localitățile devastate.

Zoran Baucic, locuitor Borak: ”O viață întreagă muncim pentru a construi ceva, pentru a realiza ceva în viață”.

Şi turiştii au pierdut bunuri în incendiu, bagaje, acte ori chiar maşinile personale.

Între timp, în Spania, sute de pompieri fac eforturi supraomeneşti să controleze focarul din regiunea Huesca, unde au fost deja mistuite mii de hectare. Flăcările s-au apropiat şi mai mult de zonele populate și de două mănăstiri istorice.

Joi, militarii spanioli au scos din mănăstirile amenințate de foc relicve și picturi de o valoarea inestimabilă, pe care le-au mutat în siguranță.