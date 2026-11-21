Cea mai vulnerabilă categorie este reprezentată de oamenii în vârstă, care fie trăiesc singuri, fie pur și simplu nu își permit să facă verificări, pentru a fi în siguranță.

În acest context, zeci de locuitori din apropierea orașului Onești au primit ajutor gratuit de la un ONG, care a angajat un coșar profesionist să le curețe hornurile.

Mulți dintre oamenii care au primit ajutor nu și-au mai curățat coșurile de câțiva ani.

Daniel Popa, coşar: Curăţarea coşurilor este obligatorie anual, în general la bătrâni pentru că ei nu îşi permit să construiască un coş profesional. Coşurile sunt defecte, femeia spune că de 6 ani nu a fost curăţat, se înfundă, se formează un gudron. Folosesc şi lemne ude sau lemn de proastă calitate şi se înfundă, iau foc coşurile.

În ultimul sezon rece, aproape jumătate dintre incendiile izbucnite la locuințe s-au produs din cauza hornurilor necurățate.

Ancuţa Socaci, ISU Bacău purtător de cuvânt: În judeţul Bacău în perioada noiembrie 2025 martie-2026 s-au produs 419 incendii dintre care 232 la locuinţe. Printre principalele cauze probabile de producere a incendiilor s-au numărat coşurile şi burlanele de fum deteriorate sau necurăţate în 101 cazuri.

Mihai Zarzu, asociaţia Suflet Eşti: Ne-am propus să ajungem la peste 40 de bătrâni singuri care nu pot să îşi desfunde soba şi coşul de fum. Încercăm şi ne dorim să avem grijă să treacă cu bine peste această iarnă.

Voluntarii asociației nu s-au ocupat numai de siguranță, ci le-au împărțit vârstnicilor și alimente. Iar săptămâna viitoare își propun să le ducă și lemne pentru foc.